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«إرم ميديا» توقع اتفاقية شراكة مع «داو جونز» العالمية

«إرم ميديا» توقع اتفاقية شراكة مع «داو جونز» العالمية
16 نوفمبر 2022 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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 أطلقت شبكة «إرم ميديا» على هامش الكونغرس العالمي للإعلام موقعاً إخبارياً جديداً باسم «إرم الاقتصادية»، وهو موقع إلكتروني متخصص يغطي أخبار الأعمال والاقتصاد والأخبار المالية وأخبار الطاقة. 
وحصلت «إرم ميديا»، بموجب الاتفاقية، على إذن لنشر مقالات مختارة من «داو جونز» على مواقعها الإلكترونية، بما فيها موقع إرم الرئيس «إرم نيوز»، وموقعها الإلكتروني الجديد «إرم الاقتصادية».
كما تتيح الاتفاقية للقراء العرب إمكانية الاطلاع على محتوى عالي الجودة بلغتهم الأم، من منشورات جديرة بالثقة.
وأعرب شهاب  الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة «إرم ميديا»، 
عن أمله في أن توفر هذه الاتفاقية للقراء العرب إمكانية الوصول إلى الأخبار والتحليلات التجارية العميقة، والتي سوف تطلعهم على البيئة السياسية والاقتصادية المتغيرة بسرعة في المنطقة وحول العالم. من جانبه، أكد رئيس تحرير «إرم الاقتصادية» فيصل حسن الشمري أن اتفاقية النشر مع داو جونز ستكون خطوة مهمة في توفير منصة للمعلومات والأخبار الاقتصادية باللغة العربية، عبر موقع متخصص يضم شراكة مرموقة، ستوفر للقارئ العربي أخباراً وتحليلات وتقارير اقتصادية معدة باحترافية عالية.

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