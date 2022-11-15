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«شخبوط الطبية» تطلق «أسبوع التوعية بالإصابات»

«شخبوط الطبية» تطلق «أسبوع التوعية بالإصابات»
16 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إطلاق النسخة الثانية من فعاليات «أسبوع التوعية بالإصابات»، بهدف رفع مستوى الوعي على مدار أسبوع كامل حول الوقاية من الإصابات والاطلاع على أحدث الابتكارات الطبية في مجال الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ ورعاية المصابين. سيُقام هذا الحدث بتنظيم من مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي في الفترة من 14 نوفمبر إلى 17 نوفمبر، وبالشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة وشرطة أبوظبي والقوات المسلحة. وافتتح الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، فعاليات الأسبوع، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية واستقبل عدداً من كبار المسؤولين من أبرز الجهات الحكومية والمؤسسات، بما في ذلك شرطة أبوظبي، والقوات المسلحة الإماراتية، ولجنة أنظمة الصدمات لإمارة أبوظبي، والدفاع المدني في أبوظبي وسلك الخدمات الطبية. وبعد الافتتاح، شارك معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي والدكتور جمال محمد الكعبي في جولة على المنصات والأجنحة المخصصة لفعاليات وأنشطة أسبوع التوعية بالإصابات في المستشفى نظّمها فريق القيادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث استعرضت أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في رعاية المصابين.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور جمال محمد الكعبي: «من خلال الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الصحة - أبوظبي، في ظل القيادة الرشيدة، نسعى إلى مواصلة تعزيز كفاءة وجاهزية قطاع الرعاية الصحية في الإمارة لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية. يتضمن ذلك توطيد سبل التعاون المشترك مع الشركاء محلياً وعالمياً وتمكين المنشآت الصحية الرائدة التي تحتضنها الإمارة من تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الرعاية الصحية لتعزيز النتائج العلاجية والوعي المجتمعي بسبل الوقاية من الإصابات. يسهم ذلك في رفد جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً».

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
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