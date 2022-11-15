زكي نسيبة: احتفالنا باليوم العالمي للتسامح تأكيد على قيم الإمارات السامية

العين (الاتحاد)

أكّد معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للتسامح يأتي تأكيداً على قيمها الإنسانية السامية التي ترتكز على احترام وتقدير التنوّع الثقافي والبشري في جميع أنحاء العالم. وقال معاليه: «نتشرّف في جامعة الإمارات الاحتفاء بهذا اليوم الذي نُبرز من خلاله حصاد غرس مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في احترام وتقدير التنوّع الواسع والثري للثقافات والأديان والجنسيات من حولنا». وأردف: «نعتّز على الدوام بأن الإمارات تمثل نموذجاً فريداً ومنارة مُضيئة للتسامح والتعايش المشترك على الصعيد العالمي، حيث حرصت القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التسامح والقبول والتقدير والتنوّع الغني لثقافات العالم التي تجتمع على أرضها الخيّرة، وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والمحبة بين أفراد مجتمعها». واختتم معاليه تصريحه بالقول: «نحرص في جامعة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة الجهود لترسيخ القيم الإنسانية الراقية التي تقوم عليها دولتنا».