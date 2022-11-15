عبدالله آل حامد: دولتنا نموذج عالمي في التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، أن الإمارات مثال حي ونموذج عالمي يُحتذى به في تبني أنبل قيم التسامح والإخاء والإنسانية، وهي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها الخيّرة، وتوفر لهم الحياة الكريمة والاحترام.

وأضاف آل حامد: «وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام دولة الإمارات رؤية أساسها التسامح والاحترام، والتي أصبحت اليوم نهجاً متجذراً في الهوية الإماراتية وأولوية وطنية يجسدها كافة المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الغالي. وفي ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت دولة الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً للتسامح والإخاء والإنسانية حتى غدت جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم وثقافاته».

وقال: «الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح هو احتفاء بقيمنا الأصيلة، والتي اتخذت التسامح ركيزة أساسية لمجتمع متحضر ومستقبل مستدام».