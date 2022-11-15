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عبد الرحمن العويس: الإمارات نموذج استثنائي في التعايش

عبد الرحمن العويس: الإمارات نموذج استثنائي في التعايش
16 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن التسامح قيمة إنسانية وسامية اعتمدتها الإمارات منذ تأسيسها كمنطلق لجميع استراتيجيات الاتحاد، حتى غدت الإمارات نموذجاً استثنائياً للتعايش والقيم الإنسانية النبيلة وعنواناً لثقافة التسامح، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات التي تسير على إرث المغفور له الشيخ زايد والآباء المؤسسين، وتنطلق إلى الخمسين عاماً القادمة نحو قمم جديدة من الإنجازات والريادة، تحرص فيها على مشاركة تجربتها كدولة رائدة في تعميق قيم الانفتاح على الثقافات والشعوب، لترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتسامح والوئام المجتمعي والإنساني. 

عبد الرحمن العويس
اليوم الدولي للتسامح
الإمارات
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