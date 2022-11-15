مغير الخييلي: الإمارات تحرص على جعل التسامح أسلوب حياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل مع الآخرين، وترسيخ قيمة التسامح منذ نشأتها، وجعله ثقافة وأسلوب حياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، موضحاً أن التسامح يعد مبدأ إنسانياً وأخلاقياً تحرص قيادتنا الرشيدة بفضل رؤيتها الثاقبة تجسيده كنهج حياتي يُعزز تماسك المجتمع المحلي في ظل منظومة من المحبة والتعاضد والتآزر بين مختلف الجنسيات والثقافات والديانات والعقائد والأعراق. وأضاف، أن دولة الإمارات تحتضن العديد من الجنسيات الذين يعتبرون جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي للدولة، ولهم دور كبير في تعزيز التنمية الشاملة، الأمر الذي أسهم في تكريس مكانة دولتنا في أنحاء العالم لدورها الراسخ في تعزيز مفهوم التسامح عبر وجود عدة كنائس ومعابد على أرضها، تتيح لمختلف الأفراد ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية ومن دون أي عوائق.