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خليفة بن محمد: التسامح فضيلة تعكس إنسانية دولة الإمارات

خليفة بن محمد: التسامح فضيلة تعكس إنسانية دولة الإمارات
16 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أهمية تعظيم التسامح باعتباره فضيلة تعكس إنسانية دولة الإمارات العربية المتحدة، بجميع تجلّياتها النابضة بالمحبة والحوار والسلام بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب.
وقال بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح، الموافق 16 نوفمبر من كل عام: إن التسامح لا حدود له، وله دلالات على سمو المتسامح، لافتاً إلى مضامين رسالة دولة الإمارات، ونهجها الذي تبنّته منذ تأسيسها في بناء مجتمعات تعتمد على التسامح والحوار، لتكون أرضاً للتعايش والانفتاح.
وأضاف: أكثر ما نفاخر به بين الشعوب وثقافات العالم هو تسامح دولة الإمارات، التي أسّست نماذج واقعية تعمل على تعزيز جوهر التسامح عربياً وإقليمياً وعالمياً، كما أراده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إرثاً يجسّد معاني التسامح الإنساني بكل رقي وتحضر داخل الوطن وخارجه.

خليفة بن محمد بن خالد
اليوم الدولي للتسامح
جمعية واجب التطوعية
التسامح
الإمارات
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