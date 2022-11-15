«سفراء الأمان» يحتفي باليوم العالمي للتسامح

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح، نظم مجلس سفراء الأمان التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وبالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم والإدارات العامة بشرطة دبي، ومركز راشد لأصحاب الهمم، نظم فعالية «الإمارات أرض التسامح» احتفاء بهذه المناسبة العالمية بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم، واللواء الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي. وقال اللواء الدكتور المر: التسامح أسمى القيم الإنسانية، وهي القيمة التي طالما ارتبطت بمفهوم الإخاء والمحبة، وقبول الآخر، ونحن في الإمارات تعودنا على الاحتفاء بهذه القيمة، حتى أصبحت بلادنا مثالاً حياً للتسامح والتعددية الثقافية، حيث يعيش تحت سماء دولتنا أكثر من مئتي جنسية، تنعم جميعها بالحياة الكريمة والاحترام، وإننا اليوم في شرطة دبي ممثلة بمجلس سفراء الأمان والشركاء نحتفي بهذه المناسبة تعزيزاً وتنفيذاً واقعياً لهذه المفاهيم الإنسانية العظيمة.وأكدت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، أن الإمارات أضحت وجهة العالم وواحة الأمان والسلام، بسبب قدرتها على احتواء الجميع على اختلاف جنسياتهم ومعتقداتهم ودياناتهم.