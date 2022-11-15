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النائب العام: فخورون بإنسانيتنا

النائب العام: فخورون بإنسانيتنا
16 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (وام) 

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 أكد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن اليوم الدولي للتسامح يمثل للإمارات دولة وشعباً مناسبة فخر واعتزاز برسالة الإمارات الإنسانية إلى العالم، فقيم التسامح والسلام واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر وتآلف الشعوب، التي يتذكرها العالم في هذا اليوم، هي موروث أخلاقي حضاري أصيل في مجتمع دولة الإمارات، لذا كان التسامح في ماضي الدولة وحاضرها وسيبقى في مستقبلها، ركيزة أساسية، ونهجاً مستداماً، نابعاً من عمق حضارتها، وأسلوب حياة وقيمة أصيلة راسخة في نفوس أبناء شعبها، غرسها الآباء المؤسسون وعززتها قيادتنا الرشيدة لتغدو دولة الإمارات منارةً عالميةً للتسامح ونموذجاً رائداً يحتذى به في التآلف والتآخي بين مختلف الأديان والأجناس والأعراق.

النائب العام
اليوم الدولي للتسامح
الإمارات
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