وزارة تنمية المجتمع تعلن تحديث خدمة بالإشارة

آمنة الكتبي (دبي)

قالت عبير الشحي خبير لغة الإشارة في وزارة تنمية المجتمع لـ«لاتحاد»: إنه تم تحديث نسخة جديدة خدمة بالإشارة المترجم الافتراضي، موضحة أن التحديث عبارة نسخة تطويرية extension pack، وهذه النسخة من خلال شخصية افتراضية، بالتالي تكون هناك أكثر سلاسة في التحريك الإشاري، بالإضافة إلى تعابير الوجه بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وحركة الشفاه.

وتابعت: بالإضافة إلى وضوح أكبر في شكل الشخصية وطريقة العرض، بالإضافة إلى حزمة من الإضافات لتحسين تجربة المستخدم، والتي تتمثل في القدرة على تكبير وتصغير الشخصية، والتحكم بسرعة الترجمة، والتحكم ببعد الكاميرا عن الشخصية.

وقالت الشحي يمكن للجهات من خلال خدمة مترجم لغة الإشارة تقديم طلب توفير مترجم بلغة الإشارة، ويقوم المترجم المختص بترجمة النصوص المكتوبة أو ترجمة جلسات القضاء والمحاكم أو الإعلام المرئي، وإعطاء الدورات التدريبية الخاصة بلغة الإشارة بكافة مستوياتها. جاء ذلك خلال فعاليات «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الحالي بمشاركة شركات عالمية ومراكز إعادة تأهيل من مختلف دول العالم ستعرض أرقى التقنيات بعضها لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط لتمكين أصحاب الهمم في مجال الإعاقة البصرية والسمعية والحركية والذهنية وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى طيف التوحد من العيش باستقلالية أكبر.

وتلعب التقنيات المتقدمة، التي يصل عددها إلى أكثر من 4500 تقنية عالمية تخدم الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، دوراً حاسماً في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.