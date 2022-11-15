«تنمية المجتمع» تنظم ثالث جلسات حوارات الابتكار الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ثالث جلسات «حوارات الابتكار الاجتماعي» تحت شعار «تحديات اجتماعية.. آثار واقعية»، والتي جاءت بعنوان «الأسرة المعاصرة والقيم.. من هنا نبدأ»، وتأتي هذه الجلسات التي تنظمها الدائرة بشكل دوري للمساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الابتكار الاجتماعي في حياة أفراد المجتمع، وجعلها منصة على مستوى المنطقة لمناقشة مختلف المواضيع، من أجل إيجاد مخرجات وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات والقضايا الاجتماعية والتغلب عليها.

حضر الجلسة التي أقيمت في ساحة خليفة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ومحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، والمهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، إلى جانب حضور عدد كبير من الزوار لفعاليات «لحظات أبوظبي» يمثلون مختلف أفراد المجتمع.

وقد استضافت الجلسة الدكتور خالد غطاس عالم حياة، ومختص في السلوك البشري، وناقشت الجلسة أهم القيم والممارسات التي توصلت إليها أهم البحوث والدراسات العالمية التي تعزز من قيم الترابط الأسري وتحسن من الصحة النفسية والمعنوية للأسرة والأفراد، كما وأضاف الدكتور خالد أهم النصائح والقيم التي يجب أن تتمسك بها الأسر والأفراد من واقع سنوات خبرته في هذا المجال وقراءاته للتحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة اليوم.

وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي: لقد حظيّ المشاركون والزوار بفرصة فريدة لتناول محور تكوين الأسرة المعاصرة بطريقة علمية مبتكرة، وحقق الجلسة العديد من المخرجات الإيجابية عبر تفعيل أدوات الابتكار الاجتماعي التي تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز التماسك الأسري لدى أفراد المجتمع، ويُعد ذلك من الأولويات الرئيسة للدائرة لضمان بناء أسرة متماسكة تشكل نواة مجتمع متسامح حاضن لشتى فئاته، وإن حوارات الابتكار الاجتماعي تسهم في نشر الوعي بأهمية الابتكار الاجتماعي تجاه القضايا الاجتماعية وإيجاد الحلول المبتكرة لها.

أهداف

تهدف «حوارات الابتكار الاجتماعي» إلى المساهمة في معالجة التحديات التي يصعب حلها اجتماعياً بالطرق التقليدية، وذلك لضمان تحسين وفاعلية وكفاءة القطاع الاجتماعي، حيث سيتم استضافة نخبة من روّاد الفكر والمبتكرين المميزين لمناقشة مجموعة من المواضيع والقضايا المجتمعية المهمة، للخروج بأفكار مستدامة للمرحلة المقبلة عبر خطوات تُسهم في تعزيز نمط جودة حياة الأفراد عبر تسليط الضوء على القضايا المهمة ذات الأولوية في مختلف الجوانب المجتمعية، إلى جانب تعزيز منظومة القطاع الثالث والخاص والشركات الاجتماعية التي ستسهم في إيجاد حلول مبتكرة لسد التحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي.