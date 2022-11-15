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إنقاذ حياة رضيع في مستشفى بدبي

الفريق الطبي مع الطفل (من المصدر)
16 نوفمبر 2022 01:42

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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نجح فريق طبي في مستشفى «أن أم سي رويال» في مجمع دبي للاستثمار، بإنقاذ حياة طفل حديث الولادة، يعاني من حالة خطيرة في الأمعاء، أصيب بها بعد ولادته المبكرة. وتعود تفاصيل الحالة، إلى أن الطفل ساءت حالته كثيراً بعد ولادته في 10 أغسطس الماضي في أحد المستشفيات الخاصة بدبي، بعد حمل استمر 36 أسبوعاً فقط، وبوزن 2870 غراماً، رغم أن الولادة كانت طبيعية، وفي الأول من سبتمبر الماضي تم نقل الطفل إلى مستشفى «أن أم سي رويال» في مجمع دبي للاستثمار، وتمت استشارة فريق أطباء من اختصاصي حديثي الولادة وجراحة الأطفال بقيادة الدكتور فينكاتيش أنيجيري، استشاري جراحة الأطفال، حيث أكد الأطباء إصابة الطفل بمرض «تضيق البواب»، وهو مرض يؤدي إلى تضيق العضلة في نهاية المعدة، مسبباً انسداد الممر بين المعدة والأمعاء الدقيقة ويمنع مرور الطعام. 

دبي
مجمع دبي للاستثمار
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