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إعادة تأهيل ناجحة لطفلة مصابة باضطراب عصبي وراثي نادر

الطفلة عفراء مع لعبتها المفضلة (من المصدر)
16 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن تجربة إعادة تأهيل ناجحة للطفلة عفراء حميد يوسف البلوشي، وهي طفلة إماراتية تم تشخيصها باضطراب وراثي نادر في العمود الفقري. كانت عفراء تبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط عندما تم تشخيصها بالضمور العضلي النخاعي من النوع الأول، وهو اضطراب وراثي عضلي عصبي يؤثر على الخلايا العصبية التي تتحكم في العضلات الإرادية. وإذا بقي المرض من دون علاج، قد تتفاقم الأعراض وتشمل ضعف العضلات ومشاكل في التغذية والتنفس. في أبريل 2021، أصبحت عفراء من أوائل المرضى الذين تلقوا علاجاً جينياً مبتكراً يسمى «زولغينسما» (Zolgensma)، في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشبكة «صحة». وحين أُحيلت الفتاة إلى مستشفى سلمى لإعادة تأهيل الأطفال في يوليو 2021، لم تكن تستطيع أن تجلس أو تلعب أو تبلع أو تتنفس من دون مساعدة. 

شركة أبوظبي للخدمات الصحية
صحة
الإمارات
مدينة الشيخ خليفة الطبية
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