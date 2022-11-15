مختبرات دبي للمستقبل تطلق مسابقة الإمارات للروبوتات

دبي (الاتحاد)

أعلنت مختبرات دبي للمستقبل بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إطلاق «مسابقة الإمارات للروبوتات»؛ بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات الوطنية والعالمية في الدولة لإبراز مهاراتهم العلمية ومواهبهم التكنولوجية في مجال الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة تصميم المستقبل.

ويمكن للطلاب والجامعات إرسال طلبات المشاركة في المسابقة بموعد أقصاه يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 عبر الموقع الإلكتروني.

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: «نهدف من خلال مسابقة الإمارات للروبوتات إلى تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين من أجل زيادة توظيف حلول الروبوتات والتعلم الآلي والأتمتة في مختلف المجالات».

ومن جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يسعدنا أن نتعاون مع كل من مؤسسة دبي للمستقبل ومعهد روتشستر للتكنولوجيا لإطلاق مسابقة الإمارات للروبوتات والتي تهدف إلى تحفيز طلبة الجامعات لتصميم الروبوتات المتقدمة، حيث أسهمت خبراتنا السابقة والمتميزة في مجال تنظيم مسابقات الروبوتات الدولية في جعلنا الشريك الأمثل في هذه المبادرة، إضافة لدورنا الريادي في دفع عجلة الابتكار من خلال معهد جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة الذكية المتخصص بالمشاريع البحثية التي تغطي جميع مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وشبكات الجيل القادم وتكنولوجيات أشباه الموصلات والأمن الإلكتروني.

وقال خليفة القامة مدير «مختبرات دبي للمستقبل» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل: «تهدف مختبرات دبي للمستقبل من خلال شراكتها مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة في إطلاق مسابقة الإمارات للروبوتات إلى تحفيز طلاب الجامعات على الدخول في عالم التكنولوجيا والابتكار، وتمكين مواهب المستقبل بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع دور مختبرات دبي للمستقبل كونها منصة متخصصة بتصميم وتطوير تقنيات وبرمجيات ومعدات متقدمة ليتم اختبارها وتوظيفها في القطاعات الحيوية».

وسيتم تنظيم مسابقة الإمارات للروبوتات في مقر جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي في واحة دبي للسيليكون يوم 23 فبراير 2023، كما ستُقيَّم الفرق المشاركة وفق مجموعة من المعايير والتحديات، إضافة إلى نجاحها في برمجة وتطوير روبوت قادر على العمل بشكل مستقل والتفاعل مع بيئات مختلفة. وعقب الانتهاء من التقييم، سيتم تنظيم حفل للإعلان عن نتائج المسابقة، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز مالية.