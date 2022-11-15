الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مختبرات دبي للمستقبل تطلق مسابقة الإمارات للروبوتات

مختبرات دبي للمستقبل تطلق مسابقة الإمارات للروبوتات
16 نوفمبر 2022 01:42

دبي (الاتحاد)

أعلنت مختبرات دبي للمستقبل بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إطلاق «مسابقة الإمارات للروبوتات»؛ بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات الوطنية والعالمية في الدولة لإبراز مهاراتهم العلمية ومواهبهم التكنولوجية في مجال الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة تصميم المستقبل.
 ويمكن للطلاب والجامعات إرسال طلبات المشاركة في المسابقة بموعد أقصاه يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 عبر الموقع الإلكتروني.

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا: «نهدف من خلال مسابقة الإمارات للروبوتات إلى تعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين من أجل زيادة توظيف حلول الروبوتات والتعلم الآلي والأتمتة في مختلف المجالات».

أخبار ذات صلة
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الإمارات تدعو إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية

ومن جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يسعدنا أن نتعاون مع كل من مؤسسة دبي للمستقبل ومعهد روتشستر للتكنولوجيا لإطلاق مسابقة الإمارات للروبوتات والتي تهدف إلى تحفيز طلبة الجامعات لتصميم الروبوتات المتقدمة، حيث أسهمت خبراتنا السابقة والمتميزة في مجال تنظيم مسابقات الروبوتات الدولية في جعلنا الشريك الأمثل في هذه المبادرة، إضافة لدورنا الريادي في دفع عجلة الابتكار من خلال معهد جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة الذكية المتخصص بالمشاريع البحثية التي تغطي جميع مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وشبكات الجيل القادم وتكنولوجيات أشباه الموصلات والأمن الإلكتروني. 

وقال خليفة القامة مدير «مختبرات دبي للمستقبل» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل: «تهدف مختبرات دبي للمستقبل من خلال شراكتها مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة في إطلاق مسابقة الإمارات للروبوتات إلى تحفيز طلاب الجامعات على الدخول في عالم التكنولوجيا والابتكار، وتمكين مواهب المستقبل بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع دور مختبرات دبي للمستقبل كونها منصة متخصصة بتصميم وتطوير تقنيات وبرمجيات ومعدات متقدمة ليتم اختبارها وتوظيفها في القطاعات الحيوية».
 وسيتم تنظيم مسابقة الإمارات للروبوتات في مقر جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي في واحة دبي للسيليكون يوم 23 فبراير 2023، كما ستُقيَّم الفرق المشاركة وفق مجموعة من المعايير والتحديات، إضافة إلى نجاحها في برمجة وتطوير روبوت قادر على العمل بشكل مستقل والتفاعل مع بيئات مختلفة. وعقب الانتهاء من التقييم، سيتم تنظيم حفل للإعلان عن نتائج المسابقة، وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز مالية.

الإمارات
الروبوتات
دبي للمستقبل
جامعة روتشستر
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
الرياضي
«شراكة مبتكرة» بين اتحاد الجو جيتسو و«بيورهيلث» تهدف إلى «صناعة الأبطال»
اليوم 12:10
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
عربي ودولي
بولندا في حالة تأهب ومصدر الصاروخ ما زال مجهولاً
اليوم 11:42
نادال.. «ليلة الوداع»
الرياضي
نادال.. «ليلة الوداع»
اليوم 11:30
أعضاء من وسائل الإعلام بجانب منصة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا في فلوريدا
دنيا
بالصور.. أقوى صاروخ في العالم يقلع إلى القمر
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©