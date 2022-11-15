«معاً ضد السكري» في «بن حم الثقافي»

العين (الاتحاد)



نظم مركز سالم بن حم الثقافي فعالية عن بُعد، من خلال برنامج زووم بعنوان «معاً ضد السكري»، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، والتي استهدفت تعزيز ثقافة المجتمع المحلي، والتفاعل مع الأحداث الدولية بما يحقق الأجندة الوطنية المئوية وترسيخ المواطنة العالمية.

أبرزت الفعالية جهود أفراد المجتمع في مواجهة السكري والتعامل معه، وأبرزها تحدي الطالبة هند من المدرسة الأهلية الخيرية المصابة بالسكري، ولكنها تعي كيفية التعامل معه وفي إطار دعم المجتمع.

شهدت الفعالية لقاء حوارياً مع الدكتورة أمل عبدالله الملا المهيري عضو جمعية السكري الأميركية التي استعرضت أنواع السكري، وسلطت الضوء على التوعية والتعريف بمرض السكري وأنواعه، والفرق بين أنواعه مع توضيح الأسباب الخاصة بكل نوع، وكذلك التعريف العلمي لهرموني الأنسولين والجلوكاجون ومكان إفرازهما في البنكرياس وتأثيرهما في تنظيم مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى التعرف على معدلات السكر في الدم ومدلولاتها، ومعرفة أعراض مرض السكري وكيفية التعامل مع المرض.

وأثنى الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي على جهود الدكتورة أمل والقائمين على هذه المحاضرة التوعوية، مثمناً جهودهم الجبارة في نشر ثقافة التوعية الصحية بين أفراد المجتمع.

وقال الشيخ مسلم بن حم: أنصح مرضى السكري بالتقيد بالإرشادات الصحية التي وجهت لهم من الأطباء سواء ما يتعلق بالأغذية الصحية أو ممارسة الرياضة لتفادي الإصابة بالمرض وثمن دور الجهات الحكومية والخاصة التي تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة بهدف نشر ثقافة التوعية الصحية والكشف المبكر لما له فائدة في خلق مجتمع صحي معاف وسليم.

استعرضت الفعالية الجهود المتنوعة للمدارس وأنشطتها التوعوية بمرض السكري، منها مدرسة الحويتين بمنطقة الظفرة، ومدرسة دبي الوطنية، ومدرسة ابن خلدون الإسلامية الخاصة، والمدرسة المتحدة الأميركية الخاصة، والطالبتان الريان وهدى هلال الهنائي من أكاديمية الظفرة.