2741 خريجاً وطالباً يشاركون في «خبرة» بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

أطلقت جامعة الإمارات مع بداية العام الأكاديمي 2021 - 2022 برنامج «خبرة»، وذلك للاستفادة من خبرات الخريجين، من خلال ورش عمل تدريبية ومحاضرات يستفيد منها المجتمع المحلي وطلبة الجامعة. وتعزز مثل هذه المبادرات التواصل بين الخريجين والجامعة، حيث شارك 2741 خريجاً وطالباً في البرنامج حتى الآن.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة والذي يشرف بشكل مباشر على وحدة التطوير وعلاقات الخريجين: «يُعدّ برنامج (خبرة) من البرامج المتميزة التي تُعزّز مهارات الطلاب وتبني التواصل الفعّال مع الخريجين. علاوة على ذلك، يُساهم هذا البرنامج في سدّ الفجوة بين التعليم الأكاديمي والقطاع الصناعي. كما يهدف البرنامج إلى بناء معرفة وخبرة المشاركين وتعزيز قدراتهم بشكل فعال».

وقد نظّم برنامج «خبرة» منذ انطلاقه وحتى 30 أكتوبر 2022.34 ورشة تدريبية تفاعلية، بالإضافة إلى 38 محاضرة بمجموع يصل إلى 72 فعالية خلال العام الأول من البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، شارك في هذه البرامج المتنوعة 2006 خريجين و735 طالباً، حيث تقدر نسبة الخريجين المشاركين في برنامج خبرة بـ73.2%. وقد شارك 36 خريجاً في تقديم الفعاليات والورش التدريبية والمحاضرات، منهم 25 خريجاً يعملون في جهات مختلفة خارج الجامعة. وتوفّر ورش العمل التدريبية المتخصصة والمحاضرات مهارات نوعية للمشاركين وتعزز خبراتهم بناءً على أحدث المعارف، بما في ذلك: التحضير لسوق العمل، والتطوير الذاتي، والإدارة، والقيادة. وقد شارك 918 من إجمالي المشاركين في محاضرات ودورات تدريبية متعلقة بالتنمية الذاتية، تقدر بنحو 33.5%، بينما تبلغ نسبة المشاركين في الدورات والمحاضرات الإدارية 14.3%.