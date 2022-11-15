إحلال جزئي لمدرسة منار الإيمان بعجمان

عجمان (الاتحاد)

بدأت مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، تنفيذ مشروع إحلال المباني القديمة بمدرسة منار الإيمان الخاصة التابعة لها، ووضع خطة للتوسع تتضمن إنشاء مبنى مدرسي جديد، لاستيعاب الإقبال الكبير من طلاب الأسر المقيمة بالدولة من ذوي الدخل المحدود والأيتام والمتعففين. وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، إن مدرسة منار الإيمان الخاصة، تُعد المدرسة الوحيدة على مستوى الدولة التي تقدم التعليم المجاني للمستفيدين، وتقدم تعليماً وفق أرقى المعايير والاشتراطات. وأشار إلى أن خطة الإحلال الجزئي للمبنى المدرسي، تتضمن الكثير من التفاصيل، من بينها إحلال مبنى للطالبات عمره 35 عاماً ويتسع لنحو 500 طالبة، لافتاً إلى أن المدرسة تستقبل ما يتراوح بين 700 و800 طلب جديد من أولياء الأمور، بينما القدرة القصوى للمدرسة قبول 200 طلب فقط. وذكر أن المبلغ المستهدف جمعه يصل إلى 5 ملايين درهم لتنفيذ عملية الإحلال.

ودعت مؤسسة الاتحاد الخيرية على لسان مديرها التنفيذي رجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير، إلى مواصلة عطائهم الكبير والتبرع لصالح مشروع إحلال المدرسة والتوسع، حيث يمكن للجميع التبرع ابتداءً من 10 دراهم كحد أدنى وصولاً إلى 1000 درهم ومضاعفاتها. من جهتها، قالت فاطمة المطروشي، مديرة مدرسة منار الإيمان الخاصة: توجد 3 مبان في المدرسة في قسم الطالبات، ومثلها في قسم الطلاب، بعض هذه المباني جديد، والبعض الآخر قديم يحتاج إلى إحلال، الأمر الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار بإحلال المباني التي تحتاج إلى ذلك.

وأضافت إن إجمالي عدد الطلاب بالمدرسة في الوقت الحالي 2500 طالب وطالبة، موزعين على 36 جنسية من المقيمين على أرض دولة الإمارات الطيبة، وتضم المدرسة 146 من المعلمين والإداريين الذين يخدمون الطلاب و67 فصلاً دراسياً متنوعاً.