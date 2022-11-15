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ترامب يستعدّ للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة

ترامب يستعدّ للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة
15 نوفمبر 2022 19:54

من المتوقّع أن يُعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميًا الثلاثاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، على الرغم من نتائج غير مرضية لحزبه في انتخابات منتصف الولاية وآخرها خسارة المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا. استدعى الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا، والذي صدم فوزه بالرئاسة الأميركية في العام 2016 الولايات المتحدة كما العالم، الصحافيين إلى قصره في فلوريدا من أجل "إعلان مهم جدًا" عند التاسعة من مساء الثلاثاء (02,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء). وترامب المعروف بتقلّب مواقفه قد يغيّر رأيه في اللحظة الأخيرة، غير أنه لم يخفِ في الأشهر الأخيرة رغبته في أن يترشح للرئاسة مجددًا في العام 2024. وتأجيل الإعلان الآن، كما قيل إن بعض مستشاريه اقترحوا عليه، سيكون أمرًا محرجًا جدًا نظرًا إلى تفاخر ترامب بأن خطابه "سيكون ربما أهم خطاب في تاريخ الولايات المتحدة". وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال ليلا "نأمل أن يكون هذا اليوم، أحد أهم الأيام في تاريخ بلدنا".

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المصدر: وكالات
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