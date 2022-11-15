محمد بن راشد: مجتمعنا يتقدم بتكاتفه ويقوى بتلاحمه

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفائزين بـ "جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع" في قصر زعبيل.
وكتب سموه، على موقع تويتر "كرمنا اليوم، ضمن جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، مجموعة من رواد العمل الاجتماعي والخيري والتطوعي".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مجتمعنا يتقدم بتكاتفه ويقوى بتلاحمه .. ويزيد فيه الخير بزيادة التعاضد بين أفراده".
وأشاد سموه يشيد بجهود وإسهامات المكرمين وما قاموا به من أعمال خدمية وخيرية تعبر عن لُحمة المجتمع وتكاتف مؤسساته وأفراده.
وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في حسابه على تويتر، إن التكريم شمل ضمن فئة الأفراد بمنحهم "قلادة خدمة المجتمع" كلاً من: محمد جمعة النابودة، وأسرة المرحوم عبيد الحلو، كما شمل التكريم ضمن فئة "وشاح خدمة المجتمع": محمد سعيد الغيث، والمرحوم الشيخ محمد نور سيف المهيري، وتسلمها حفيده.
وأضاف المكتب "شملت جائزة "وسام خدمة المجتمع" كلاً من: المرحوم محمد عبدالله القاز، وتسلمها نجله، وعبدالسلام محمد رفيع ضمن فئة الأفراد، أما في فئة المؤسسات عن ذات الجائزة فقد كرّم سموه مجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، بدرع خدمة المجتمع.