وزارة الصحة تعزز الوعي بمرض السكري

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مقرها بدبي فعالية تحت شعار "لنمنع مرض السكري قبل بدايته" في إطار حرصها على رفع وعي المجتمع بتأثير مرض السكري على جودة الحياة والدور الأساسي لعامل الوقاية وذلك بالتعاون مع شركة "نوفونورديسك" العالمية ومستشفى "قرقاش".

حضر الفعالية - التي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة والدكتورة بثينة بن بليلة رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية وعدد من المسؤولين والموظفين والمتعاملين.

وتضمنت الفعالية محاضرة حول الحقائق والأسباب العلمية المرتبطة بمرض السكري حيث تم تقديمها بشكل تفاعلي عن طريق تنظيم مسابقة بين فريقين من موظفي الوزارة ومسابقات وجوائز.

كما قدم مستشفى "قرقاش" خدمات الفحص الطبي للموظفين والمشورة الطبية من أطباء ومختصي تغذية بالإضافة إلى نصائح قدمها طهاة عن طرق تحضير وجبات خفيفة وصحية للموظفين ومسابقة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات تستهدف تصميم أفضل ملصق إعلاني لرفع الوعي بمرض السكري.

وأكد الدكتور حسين الرند أن الوقاية من مرض السكري والأمراض المزمنة يعد من الأولويات الاستراتيجية للوزارة وذلك من خلال المبادرات والبرامج التوعوية والتي تدعمها بالبحوث والدراسات العلمية في هذا المجال مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الوزارة لرفع الوعي المجتمعي بمرض السكري وسبل الوقاية منه.

وأوضح أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية في الدولة لتطوير النهج الصحي الوقائي وتحسين نتائج المؤشر الوطني لعدد المصابين بالسكري لافتاً إلى أن نتائج المسح الوطني الصحي سنة 2018 أشارت إلى انخفاض معدل انتشار المرض إلى 11.8٪ بواقع 6.8% داعياً أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة صحية دعماً لجهود الدولة في مكافحة المرض.

من جانبها أكدت الدكتورة بثينة بن بليلة أن دولة الإمارات تسعى جاهدة لخفض نسبة الإصابة بمرض السكري عن طريق إعداد إطار وطني لمكافحته والوقاية من عوامل الخطر المرتبطة به كالسمنة مشددة على أهمية اتباع جميع أفراد المجتمع أنماط حياة صحية بما فيها الغذاء الصحي والنشاط البدني والامتناع عن التدخين.