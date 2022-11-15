أبوظبي.. حديقة ربدان تستضيف فعاليات السوق المجتمعي للأهالي
بلدية مدينة أبوظبي تنظم حملات توعوية مواكبة للشهر العالمي لسرطان الثدي
15 نوفمبر 2022 15:05
نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، فعاليات السوق المجتمعي للأهالي، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري في حديقة ربدان، بهدف تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التميز والإبداع في إنشاء وتطوير مشاريعهم ومنتجاتهم، وتعزيز التواجد البلدي وتفعيل المرافق البلدية وإشراك فئات المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ عليها، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومستشفى برجيل، وعدد من المدارس، وشركة طموح.
ضم السوق 20 كشكاً تم خلالها عرض منتجات مشاريع عدد من أهالي نطاق مركز بلدية مدينة زايد، كما شهدت الفعاليات تنظيم العديد من الورش المتنوعة المناسبة لكافة الأعمار، منها الثقافية والصحية والمتعلقة باللياقة البدنية.
واستمتع الأطفال من مختلف الأعمار بالعديد من الورش المخصصة لهم، مثل: عروض الشخصيات التنكرية والكرتونية والألعاب الترفيهية والرسم والتلوين وقصص الأطفال، وتم خلالها توزيع الهدايا عليهم، كما استمتع الجمهور بالمسابقات الرياضية، وبالعروض والمسابقات التي أقيمت على المسرح، وبالورش التي تم تنظيمها في الخيمة التراثية التي عقدت فيها جلسات تصوير فوتوغرافي للجمهور بالزي التراثي الإماراتي، وجلسات لكبار المواطنين والمقيمين.
وشهدت الفعاليات العديد من فقرات الإرشادات المرورية التي قدمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفقرات ومسابقات توعوية وصحية قدمها مستشفى برجيل، بالإضافة إلى العروض المسرحية التي قدمتها مجموعة من المدارس، وكذلك عروض أزياء الأطفال التي قدمتها شركة طموح.