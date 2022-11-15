"بوليتكنيك أبوظبي" ينظم منتدى الطيران ومعرض الطائرات المسيرة وثلاثية الأبعاد
"بوليتكنيك أبوظبي" ينظم منتدى الطيران ومعرض الطائرات المسيرة وثلاثية الأبعاد
15 نوفمبر 2022 11:29
تحت رعاية معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لصناعة الكفاءات الوطنية المتميزة والمتخصصة، نظم"بوليتكنيك أبوظبي"فرع العين، منتدى الطيران للتعليم التقني 2022 الذي استقطب وتفاعل معه نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في "أبوظبي التقني"، والدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنيك ابوظبي، وعيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من المسؤولين، وأولياء الأمور، والطلبة.
وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور أن هذا المنتدى المتخصص يأتي ضمن استراتيجية"أبوظبي التقني" التي يتم من خلالها ربط مخرجات "بوليتكنيك أبوظبي" في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، ونظم المعلومات، وغيرها من التخصصات الهامة، مع متطلبات واحتياجات رؤية ابوظبي 2030، معرباً عن فخره بتميز معرض مشروعات التخرج لطلبة الطيران في بوليتكنك أبوظبي فرع العين و الذي نجح الطلبة خلاله في إستعراض عديد من النماذج المبتكرة، والتي من بينها مجسمات الطائرات المجنحة، والطائرات المسيرة، ونظام الهبوط، ونظم محاكاة الطيران، وصناعة الطائرات ثلاثية الأبعاد.
ومن جهته أوضح الدكتور علي هلال النقبي أن منتدى الطيران تضمن ملتقى لمسؤولي البولبيتكنك مع الشركاء الإستراتيجيين في قطاع الطيران في الإمارات، حيث تم تبادل الآراء والخبرات ومناقشة إحتياجاتهم من الكوادر الوطنية وأهم التحديات والفرص المواكبة للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
وخلال المنتدى تحدث الدكتور بشارة شولي مدير التدريب في بوليتكنك أبوظبي حول أهمية نموذج التعليم التقني والفني الذي يتبناه بوليتكنيك أبوظبي وتطوره الدائم بما يواكب احتياجات صناعة الطيران والسوق المحلي، وأهمية تنظيم ذلك وفق اتفاقيات مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المتخصصة، فيما إستعرض عدد من خريجي الطيران في بوليتكنك أبوظبي فرع العين؛ منهم المهندسة حصة الشامسي، والمهندس راشد محبوب والمهندس صالح المشجري والمهندس جاسم أهلي؛ تجاربهم الدراسية والتدريببة والعملية خلال وبعد التخرج وطموحاتهم وخططهم المهنية وقصص النجاح ونصائحهم، لزملائهم الطلبة، بما يضمن تحقيق كامل أهدافهم المرجوة ومنها أن يكونوا كوادر فاعلة ومبدعة في قطاع الطيران الذي يشهد طفرة كبيرة بالدولة والعالم، مؤكدين نجاح إستراتيجية"أبوظبي التقني" في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة التي تتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة.
وفي ختام المنتدى قام الدكتور أحمد عبد المنان العور بتكريم الطلبة المتفوقين والحاصلين على مرتبة الشرف.