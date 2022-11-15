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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الفلسطيني بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
15 نوفمبر 2022 09:24

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة محمود عباس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور محمد أشتيه رئيس مجلس الوزراء لدولة فلسطين.

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المصدر: وام
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رئيس الدولة
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