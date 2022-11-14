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ريم الهاشمي تبحث تعزيز العلاقات مع غويانا التعاونية

ريم الهاشمي وجاغديو عقب توقيع مذكرة التفاهم (وام)
15 نوفمبر 2022 02:46

أبوظبي (وام)

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التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي بهارات جاغديو، نائب رئيس جمهورية غويانا التعاونية، الذي يزور الدولة.
جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية والبنى التحتية، بما يلبي تطلعات البلدين الصديقين في الارتقاء بالتعاون إلى آفاق أرحب. واستعرضت معالي الهاشمي مع معالي جاغديو عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ملفا الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى سبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لمكافحة التغير المناخي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 العام المقبل. وأكدت معاليها أهمية تسليط الضوء على دور واحتياجات الدول النامية خلال النقاشات التي تتعلق بالتغير المناخي، والاستعانة بمنظورها لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحدي المناخي.
من جانبه، أبدى نائب رئيس جمهورية غويانا التعاونية رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، فضلاً عن الاستفادة من النمو الكبير الذي يحققه الاقتصاد الإماراتي. ووقعت معالي ريم الهاشمي ومعالي جاغديو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وغويانا التعاونية في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

ريم الهاشمي
الإمارات
غويانا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
أبوظبي
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