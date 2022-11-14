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سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان

سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
15 نوفمبر 2022 02:47

الشارقة (وام)

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 وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص موقع لإنشاء مركز تجاري يتبع جمعية الشارقة التعاونية من الجهة الشمالية لـ«سوق شرق» في خورفكان.
كما وجه سموه بسرعة تنفيذ طريق خورفكان إلى ضاحية السيوح ومنطقتي الموردة 5 و6، إلى جانب توجيهه للقيادة العامة لشرطة الشارقة بإعداد مشروع بمنهجية واضحة لتقليل خطورة الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات بالشارقة، وذلك عبر ضم شركة وطنية تعمل بالمجال لمنع الحوادث المرورية والسلوكيات الخطرة.
وتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أنها ستُنهي خلال 3 أسابيع العمل بمشروع تنفيذ مدخل من طريق خورفكان إلى ضاحية السيوح ومنطقتي الموردة 5 و6.

سلطان القاسمي
الشارقة
خورفكان
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