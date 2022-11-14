ساميويل وربيرغ لـ«الاتحاد»: مشاركة الإمارات في «العشرين» تعكس مكانتها الدولية الكبيرة

وائل بدران (أبوظبي)

أكد المتحدث الإقليمي باسم «الخارجية» الأميركية ساميويل وربيرغ، أهمية مشاركة دولة الإمارات في قمة العشرين، ودلالاتها الكبيرة، لاسيما في ضوء التزامها بتعزيز التعاون والعمل مع المجتمع الدولي لحل مختلف القضايا الدولية.

وأوضح وربيرغ من جزيرة بالي، حيث تعقد قمة العشرين اليوم وعلى مدار يومين، في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن مشاركة الإمارات تعكس مكانتها الدولية الكبيرة ودورها الإيجابي الذي تضطلع به على مختلف الصعد، قائلاً: «نتطلع إلى مشاركة الإمارات الفعّالة في نسخة العام الجاري من القمة، والمساهمات التي تقدمها في مسارات مجموعات العمل المتنوعة، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي».

وقمة «العشرين» منتدى رئيس للتعاون الاقتصادي يضم مجموعة من الدول تمثّل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتتناول عدداً من التحدّيات الرئيسة، مثل تغير المناخ وأمن الطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى مجموعة من الأولويات الأخرى المهمّة لانتعاش الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بالاجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيريه الصيني شي جين بينغ، على هامش اجتماعات قمة العشرين في بالي، قال وربيرغ: «أهمية الاجتماع تنبثق من كونه الأول بشكل شخصي بين الرئيس بايدن والرئيس شي منذ تولي الرئيس بايدن منصبه»، لافتاً إلى أن الرئيس بايدن أوضح أن من أولوياته إبقاء خطوط التواصل مع جمهورية الصين الشعبية مفتوحة على جميع المستويات لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين الدولتين. وأضاف: «لا توجد قناة تواصل أهم وأفضل من تواصل الرئيسين بشكل شخصي»، موضحاً أن الرئيس بايدن يرى أنه من الأهمية بمكان بناء أرضية لهذه العلاقة، والتأكد من وجود قواعد معينة تحدد شكل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن الأمر لا يتعلق بذلك فحسب؛ لأن هذه القواعد ستضمن أيضاً أن نعمل مع الصين في المجالات التي تتوافق فيها مصالحنا، لا سيما التحديات العابرة للحدود التي تؤثر على المجتمع الدولي. ولفت إلى أن اجتماع الرئيسين جزء من الجهد المستمر من الولايات المتحدة، ويعتقد الرئيس أنه لا يوجد بديل للدبلوماسية الشخصية وجهاً لوجه للمضي قدماً بهذه المناقشات، مضيفاً: «الاجتماع حوار عميق وموضوعي بين الرئيسين يهدف إلى فهم أفضل لأولويات ونوايا بعضهم بعضاً».

وسلط الضوء على أن المناقشات تشمل عدداً من المجالات، ومن ضمنها مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، تشمل الأزمة في أوكرانيا واستفزازات كوريا الشمالية الأخيرة.

وحول الأزمة الأوكرانية، أوضح المتحدث الإقليمي باسم «الخارجية» الأميركية، أن الولايات المتحدة تحترم قرارات أوكرانيا بالكامل، والأمر راجع لأوكرانيا والحكومة الأوكرانية المنتخبة ديمقراطياً إذا أرادت الانخراط في مفاوضات، وهي وحدها من يحدد شروط الانخراط في المفاوضات، وقد أظهرت أوكرانيا الاستعداد للمشاركة بحسن نية، والأمر متروك لروسيا لإثبات الشيء نفسه.

وتابع: «بالنسبة لنا، نحن نفعل كل ما في وسعنا لوضع أوكرانيا في أفضل موقف للتفاوض، وعلى أرض المعركة، عبر تزويدها بالمساعدات اللازمة، عسكرياً ودبلوماسياً».

وحول الصندوق الذي أطلقه وزراء الصحة والمال في دول مجموعة «العشرين»، بقيمة 1.4 مليار دولار، وأسهمت الولايات المتحدة بملغ قدره 450 مليون دولار، ذكر وربيرغ أن الصندوق المعروف باسم «صندوق البنك الدولي للتأهب الدولي والوقاية والاستجابة» هو «وسيط مالي» جرى إطلاقه في يونيو 2022، وهو بمثابة آلية لتحفيز التقدم العالمي للوقاية من تهديدات الأمراض المعدية، وكذلك اكتشافها والاستجابة لها.

وقال وربيرغ: «إن الأمراض المعدية العابرة للحدود، مثل وباء (كوفيد - 19) تعطل المجتمعات والاقتصادات وتهدد الأمن القومي والعالمي، بالتالي كان لا بد من إنشاء صندوق مماثل»، لافتاً إلى «أن سخاء الشعب والكونغرس الأميركي مكّن الولايات المتحدة من تقديم تعهد أولي بقيمة 450 مليون دولار لدعم الصندوق، وقد حفّز ذلك شركاء آخرين على المساهمة بتعهدات أخرى، ونحث بقية الشركاء على التعهد بمبالغ أكبر أيضاً، وزيادة الاستثمار في التأهب للأوبئة.

فجوات التمويل

قال المتحدث الإقليمي باسم «الخارجية» الأميركية: «تعلمنا الكثير من الدروس خلال جائحة (كورونا)، وأبرزها أن الأوبئة لا تحترم أي حدود جغرافية أو سياسية، وهي تؤثر على صحة واقتصاد العالم بأجمعه؛ لذلك لا بد من التكاتف والعمل الدولي على هذه القضايا». ونوّه بأن هذا الأمر يتطلب استثماراً مستداماً يتجاوز برامج الصحة والتنمية العالمية التقليدية؛ وذلك من أجل ضمان معالجة مخاطر الأمن الصحي، فضلاً عن مواجهة التحديات الصحية العالمية الحالية، وليس بديلاً لها. ويقدر الخبراء أن هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً لسد فجوات التمويل الدولي للأمن الصحي والتأهب للأوبئة، بحسب وربيرغ، الذي أوضح أن الصندوق الجديد، ومن أجل البدء في سد هذه الثغرات، سيكمل برامج الصحة العالمية الحالية، إذ إنه استثمار في الأمن العالمي والوطني سيحقق مكاسب اقتصادية وصحية كبيرة لسنوات قادمة. وقال: «لن نستبق أي إعلانات جديدة في الوقت الحالي، ولكن يمكننا أن نؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة كلياً بالصحة العالمية والنظم الصحية طويلة الأمد».