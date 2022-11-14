«الاتحادية للموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: 4220 برنامجاً تدريبياً لـ 86 ألف موظف حكومي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها أتاحت 4220 برنامجاً تدريبياً افتراضياً لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، استفاد منها أكثر من 86 ألف موظف يعملون في مختلف الوزارات والجهات الاتحادية. وأشارت «الهيئة»، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أن عدد الزيارات التي سجلتها بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، منذ إطلاقها أواخر عام 2019 وحتى نهاية سبتمبر 2022، تجاوز 321 ألف زيارة، فيما بلغ عدد شهادات المشاركة الإلكترونية في البرامج التدريبية، عن الفترة نفسها، والتي أصدرتها بوابة «المورد» 52 ألف شهادة.

وذكرت مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في «الهيئة» أن قرابة 24 ألف موظف يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية استفادوا من الورش الافتراضية التي عقدتها «الهيئة» ضمن ملتقى «معارف» للتدريب والتطوير، وذلك منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت إن «(الهيئة) عقدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه، 30 برنامجاً تدريبياً افتراضياً ضمن ملتقى معارف، بمعدل 65 ساعة تدريبية، 24 منها ركزت على تنمية وتعزيز الكفاءات التخصصية لدى الموظفين، في حين تمحورت البرامج التدريبية الستة الأخرى حول تنمية وتطوير كفاءاتهم السلوكية».

وأوضحت الزرعوني، أن مبادرة الشهادات المهنية التخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»، والتي أطلقتها الهيئة العام الماضي؛ بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية، تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية، لاقت تفاعلاً ونجاحاً كبيرين، حيث تم إطلاق 91 شهادة مهنية ضمن المبادرة.

وأشارت إلى أن الشهادات المهنية المطروحة ضمن «النخبة» غطت 12 عائلة وظيفية هي: (المالية والمحاسبة، والموارد البشرية، والتدقيق والحوكمة، والصحة والسلامة، والتطوير المؤسسي، والإعلام، والتغير المناخي والبيئة، وإدارة البرامج والمشاريع، القانونية القضائية، والهندسية، وتقنية المعلومات، وخدمات الدعم).

من جانبها، أوضحت شريفة آل بشر، رئيس قسم سياسات التدريب والتعليم المستمر بالإنابة في «الهيئة»، أن مبادرة الشهادات المهنية التخصصية تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة، لتحقيق الأهداف المؤسسية، والانطلاق نحو المستقبل.

وأكدت أهمية امتلاك مهارات عالية وقدرات تخصصية، من خلال حصولهم على شهادات مهنية تخصصية، يقدمها أفضل مزودي التدريب، ومعاهد وجامعات رائدة في كافة التخصصات ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية لموظفي الحكومة الاتحادية. ودعت موظفي الحكومة الاتحادية لزيارة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد» للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، والمشاركة في البرامج والدورات التدريبية المتاحة والمتنوعة، والتي تم انتقاؤها بعناية، بهدف تطوير الكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، في العديد من المجالات والجوانب.