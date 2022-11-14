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نورة السويدي: دور رائد للمرأة الإماراتية في مواجهة تغير المناخ

نورة السويدي والمشاركات في الفعالية (وام)
15 نوفمبر 2022 02:46

شرم الشيخ (وام)

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أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام على جهود دولة الإمارات ودورها الرائد في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات ومنها ملف العمل المناخي، إذ حرصت على إشراك المرأة في صياغة استراتيجيات مواجهة تغير المناخ.
وقالت: «من دواعي فخرنا أن تقود معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، وذلك بفضل إيمان القيادة الرشيدة للمرأة بقدرات وإمكانات المرأة الإماراتية ودورها الجوهري في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة».
جاء ذلك خلال مشاركة نورة السويدي، في الفعالية الجانبية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة» والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت عنوان «معالجة مشكلة تغير المناخ من خلال زيادة توظيف النساء في الاقتصادات الخضراء: نداء للعمل»، ضمن أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، التي تقام في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام يعمل بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على تسخير جهوده بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين لإطلاق مبادرات تعزز من جهود الدولة لحماية المناخ لصالح الأجيال القادمة.
وأعربت عن سعادتها الكبيرة باختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين «كوب 28» من هذا المؤتمر في عام 2023، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات الإمارات في دفع وتعزيز العمل المشترك لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك بعدما أصبحت الدولة منصة عالمية لبحث ومناقشة قضايا التغير المناخي، وسبل العمل على تحقيق التحول في مجال الطاقة، بما يتناسب مع مستجدات العالم المناخية.

نورة السويدي
المناخ
الإمارات
المرأة الإماراتية
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