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تعاون بين «الدفاع» و«أبحاث التكنولوجيا»

محمد البواردي وفيصل البناي عقب التوقيع (وام)
15 نوفمبر 2022 02:46

أبوظبي (وام)

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وقع معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفيصل عبدالعزيز البناي الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «اسباير»، اتفاقية تعاون بين الوزارة والمجلس، وذلك بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط وزارة الدفاع.
وتهدف الاتفاقية -التي تم توقيعها في مقر الوزارة بأبوظبي- إلى دعم المصانع والشركات الوطنية وإعطائها أولوية الشراء في القوات المسلحة، وتعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في مجال أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

محمد بن أحمد البواردي
وزارة الدفاع
التكنولوجيا
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