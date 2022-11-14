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«دبي القضائي» يطلق دبلوم «الكاتب العدل الخاص»

معهد دبي القضائي (من المصدر)
15 نوفمبر 2022 02:46

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم تأهيل وتدريب الكاتب العدل الخاص بالتعاون مع محاكم دبي. ويهدف لتأهيل القانونيين ليكونوا كتاب عدل للتسهيل على المتعاملين، وتوفير الخدمة في عدد من المواقع في الإمارة. ويركز الدبلوم على تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل كاتب العدل، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم وفق أعلى معايير الجودة والإتقان، وتعزيز اتجاهاتهم السلوكية لأداء مهام الوظيفية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات. وسيمتد البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، حيث انطلق أمس وسيستمر حتى 7 ديسمبر المقبل 2022. وسينتظم المتدربون البالغ عددهم 32 متدرباً حضورياً في مقر المعهد. وستوفر محاكم دبي مجموعة من المدربين لهذه الدورة لتولي مهام التدريس النظري والتدريب والورش العملية البالغة 117 ساعة، موزعة على 9 مواد أساسية. وتم تخصيص 50 ساعة منها للجوانب التطبيقية والميدانية التي تشمل التدريب على طبيعة عمل النظام الإلكتروني في محاكم دبي بواقع 10 ساعات، والتدريب العملي داخل مراكز خدمة الكاتب العدل لمدة 40 ساعة. وسيتناول الدبلوم المحاور الرئيسة التالية: أخلاقيّات المهنة، الأحكام القانونيّة المنظّمة للكاتب العدل، المعاملات المحظور على الكاتب العدل إجراؤها، استخدام وسائل تقنية المعلومات بشأن أعمال الكاتب العدل، أحكام مسؤولية الكاتب العدل، والجوانب التطبيقيّة والميدانيّة، وغيرها. وفي نهاية الدبلوم، سيتمكن المتدربون من ممارسة عملهم في المجال كاتب العدل الخاص.

دبي القضائي
الكاتب العدل
معهد دبي القضائي
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