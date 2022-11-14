سعود القاسمي: رأس الخيمة تضع تطوير قطاع التعليم في صدارة أولوياتها

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن رأس الخيمة تضع تطوير قطاع التعليم في صدارة أولوياتها وتوجهاتها المستقبلية، وتحرص على توفير بنية تحتية تعليمية عصرية تسهم في تطوير الكفاءات البشرية، وفي إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تأسيس اقتصاد معرفي تنافسي يحقق الرؤى الطموحة لرأس الخيمة ودولة الإمارات.

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مكتبة صقر وكلية عبدالله بن علي الشرهان للآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في رأس الخيمة، بحضور محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس الأمناء، وعدد من كبار المسؤولين في الجامعة.

وقال سموه: «التعليم أساس التنمية، ومعيار تقدم الأمم ونهضتها الحضارية، ورهاننا لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.. ويمثل افتتاح مكتبة صقر وكلية عبد الله بن علي الشرهان للآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في رأس الخيمة، خطوة مهمة نحو تمكين أبنائنا من أدوات المعرفة، وتزويدهم بمهارات المستقبل، وبالخبرات الضرورية الهادفة لتطوير قدراتهم في مختلف المجالات لتسريع وتيرة المسيرة التنموية التي تشهدها رأس الخيمة».

وأضاف سموه: «مكتبة صقر منارة تعليمية تخلّد إرث الوالد المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، وتؤرخ لإسهاماته وإنجازاته في بناء المنظومة التعليمية الحديثة في رأس الخيمة، حيث كرس حياته للارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارة، وتحسين التعليم الأساسي والأكاديمي والبحث العلمي.. وقد أثمرت حنكته ورؤيته عن تخريج أجيال متعلمة مُبتكرة، أخذت على عاتقها بناء الوطن وحماية مكتسباته، ووضعت الخطط المستقبلية لرفعة الإمارات وتقدمها في مختلف القطاعات».

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بمبادرة عبدالله بن علي الشرهان في دعم المسيرة التعليمية في رأس الخيمة، مشيراً سموه إلى أن الأمم تزدهر بعطاء أبنائها المخلصين الذين يحرصون على الإسهام بإيجابية في مجتمعاتهم، وترك بصمات واضحة في مسيرة البناء والتطوير لبلدانهم.

جولة

قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بجولة تفقدية في أقسام المكتبة والكلية، واستمع لشرح مفصل عن الكتب التي تحتويها، وعن دور الكلية في تعزيز مسيرة التعليم العالي في رأس الخيمة والإمارات.