الإمارات تبني قدرات موظفي حكومة قيرغيزستان

دبي (الاتحاد)

نظمت حكومة دولة الإمارات ورش عمل معرفية هدفت لبناء قدرات نخبة من الموظفين المتخصصين في مكتب رئاسة الجمهورية القيرغيزية، وتدريبهم على نموذج المسرعات الحكومية، في إطار الجهود المشتركة لنقل هذا النموذج تمهيداً لإطلاق الدفعة الأولى من المسرعات القيرغيزية، ضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي وقعتها الحكومتان في ديسمبر الماضي.

وركزت ورش العمل التي نظمت في دبي بمشاركة عدد من المسؤولين والموظفين من حكومة قرغيزستان، على مراحل المسرعات الحكومية، التي تشمل تحديد التحديات والمستهدفات، والعمل عليها ضمن فرق مشتركة، وصولاً إلى إطلاق المبادرات، وتناولت منهجية عملها القائمة على تطوير حلول لتحديات العمل الحكومي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 100 يوم.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال لقائه وفد حكومة قرغيزستان، أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين حكومتي البلدين الصديقين، وأن قيادة حكومة الإمارات تؤمن بأهمية الشراكات العالمية في تعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، وبناء قدراتها لمواجهة المتغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم، وتحرص على مشاركة خبراتها وتجاربها في مجالات العمل الحكومي مع مختلف الحكومات بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمعات.

وركزت ورش العمل التفاعلية على تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة لتصميم مشاريع ومبادرات وحلول لتحديات العمل الحكومي، من خلال إشراكهم في نموذج محاكاة لأهم مراحل المسرعات الحكومية، يقوم على إنجاز التحدي خلال 100 يوم.

وتضمنت الورش عدداً من الجلسات المعرفية التي ركزت على ضرورة وضع تحديات رئيسية والعمل على إيجاد الحلول لها، وآليات تشكيل فرق العمل المشتركة من مختلف الجهات للعمل ضمن فريق واحد على تصميم وإطلاق المبادرات الوطنية الشاملة.