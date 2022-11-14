جامعة الإمارات تستضيف الاجتماع التنفيذي لتحالف الجامعات الآسيوية

العين (وام)

بحث الاجتماع التنفيذي لـ«تحالف الجامعات الآسيوية AUA»، الذي عقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين، تحقيق حياة أفضل من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتحديات البشرية والكوكب، وذلك بحضور ممثلين من تسع جامعات آسيوية ومشاركة ست جامعات عن بعد. وقال الدكتور غالب البريكي- مدير جامعة الإمارات بالإنابة - الرئيس التنفيذي لدورة (2022-2023) من تحالف الجامعات الآسيوية: إن جامعة الإمارات تستمر بتشجيع ودعم الأبحاث المشتركة من خلال برنامج التعاون البحثي بين الجامعات الآسيوية وعبر برنامج الزمالة الممول من قبل صندوق التحالف، كما وتم خلال الاجتماع استئناف برنامج التبادل الطلابي والذي توقف بسبب الجائحة إيماناً منا بأن الطلاب الموهوبين هم علماء المستقبل. وتقرر خلال الاجتماع أن يكون إطار العمل في الدورة الحالية 2022-2023 ثنائي الأبعاد، حيث يشمل البعد الأول أبرز الموضوعات التي سيتم التركيز عليها وهي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والحضارات الآسيوية، والطاقة والاستدامة، أما البعد الثاني فهو الوحدات التي سوف تقوم بالعمل على هذه المواضيع وتشمل: تنقل الطلاب بين المؤسسات الأعضاء في التحالف، والتعاون البحثي، وكذلك العمل على زيادة إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية بين المؤسسات الأعضاء لتنمية المواهب الرائدة في المستقبل، ويكون التحالف كمنصة لنظام تعاوني مبتكر بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والصناعية.. وسوف تقوم جامعة الإمارات بالإشراف على أنشطة التحالف للدورة القادمة والتي تبدأ من نوفمبر الجاري 2022 وتنتهي بالشهر الرابع من عام 2023. وتناولت الجلسة الأولى من الاجتماع استعراض تقارير برامج تحالف الجامعات الآسيوية للعام 2022-2023 مثل برنامج الدراسة في الخارج حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، وبرنامج تخطيط نقل البضائع والخدمات اللوجستية، وحول سياسة وإدارة موارد المياه، والمؤتمر الأكاديمي حول التعلم في عصر ما بعد جائحة كورونا Covid-19، والمؤتمر الآسيوي العاشر للبحوث.