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ولي عهد عجمان يعزي في وفاة حامد سيف بن علي الشامسي

عمار النعيمي خلال تقديم واجب العزاء (وام)
15 نوفمبر 2022 02:47

عجمان (وام)

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 قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء أمس إلى محمد وعلي سيف بن علي الشامسي في وفاة أخيهم حامد «رحمه الله». وعبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

عجمان
عمار بن حميد النعيمي
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