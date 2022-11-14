«الاتحادية للشباب» تطلق «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ»

دبي (الاتحاد)

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي، عن إطلاق الدورة الأولى من «برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ»، والذي يهدف إلى رفع وعي الشباب بدور الإمارات في قضايا المناخ، والأخذ بآرائهم واحتياجاتهم في سياسة المناخ الدولية، واكتشاف أحدث الممارسات وابتكار حلول إبداعية واستباقية مستدامة لتداعيات تغير المناخ، ودعم التطوير المهني، إلى جانب بناء المهارات والقدرات والمعرفة وتعزيز التواصل الشبابي للمشاركة في منهجيات المناخ، مع فتح باب الحوار ودعم الابتكار لبناء الوعي حول أهمية دورهم في تفعيل أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على صنع نموذج مميز للمشاركة الشبابية في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وفي هذا السياق قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ، يجسد رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجه القيادة الرشيدة بخلق نموذج عالمي لشخصية الشاب الإماراتي الذي يقود مرحلة جديدة في عملية صناعة القرار في العمل المناخي، وجهود التنمية المستدامة، وضمان أعلى مستويات المشاركة للشباب في الوفود والتنظيم والنقاشات الرسمية خلال دورة مؤتمر الأطراف COP28 في 2023. وتابعت المزروعي: «شبابنا اليوم هم الأقدر على قيادة مسيرة العمل المناخي ورسم التوجهات والسياسات المستقبلية لها، ونسعى في حكومة دولة الإمارات على تعزيز الاستثمار المستدام في مهارات الشباب وإثرائها في المجالات التخصصية، مثل البيئة والمناخ والطاقة النظيفة، وذلك تثميناً لدورها في تعزيز خبراتهم في ملفات مهمة مثل أهداف التنمية المستدامة».