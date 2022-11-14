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تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادات الحكومية الأوزبكية

محمد القرقاوي خلال حفل التخريج (من المصدر)
15 نوفمبر 2022 02:46

دبي، طشقند (الاتحاد)

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برعاية فخامة شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، شهد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وشوكرت فافاييف مدير عام مؤسسة المشاريع الإستراتيجية بمكتب رئيس جمهورية أوزبكستان تخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادات الحكومية الأوزبكية، الهادف إلى تأهيل جيل جديد من قادة العمل الحكومي المستقبلي وفق نموذج دولة الإمارات للقيادة الحكومية، وضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان. ويمثل برنامج القيادات الحكومية الأوزبكية امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات، وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، والتي تستهدف تمكين المنتسبين من الموظفين الأوزبكيين، من تبني أحدث التقنيات والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية، وتطوير المهارات القيادية والإدارية لديهم، وتعريفهم بأفضل الممارسات في تطوير الاستراتيجيات، وتصميم السياسات وإدارة الأداء الحكومي، وتفعيل مشاركتهم في جهود تحديث العمل الحكومي في أوزبكستان بالاستفادة من المفاهيم والنماذج المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في العمل الحكومي وأصبحت نموذجاً عالمياً رائداً قابلاً للتطبيق.وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن «حكومة دولة الإمارات حريصة على تجسيد توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات الحكومية العالمية الهادفة لبناء الجاهزية للمستقبل، من خلال مشاركة تجاربها الناجحة في العمل الحكومي، مضيفاً أن «الحكومات الناجحة هي التي تستثمر في الأجيال الشابة، وتعزز قدراتها، وتمكنها بأدوات المستقبل».
وقال معالي محمد القرقاوي: إن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تدعم جهود حكومة أوزبكستان لتمكين قدرات جيل جديد من القيادات الأوزبكية، وإن تخريج هذه الدفعة من القيادات الحكومية الأوزبكية يمثل إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.

شوكت ميرزاييف
أوزبكستان
محمد القرقاوي
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