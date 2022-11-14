وزارة تنمية المجتمع تؤكد على الارتقاء بجهود التأهيل

دبي (الاتحاد)

تشارك وزارة تنمية المجتمع في فعاليات الدورة الرابعة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، للعام الجاري 2022، والذي يفتتح اليوم بمركز دبي العالمي التجاري، حيث تعرض الوزارة عدداً من المبادرات والإنجازات النوعية التي تعزز رؤية ومسيرة ورؤية تمكين أصحاب الهمم بدولة الإمارات، وذلك في إطار الالتزام بمبادرة (العيش باستقلالية)، وفي سياق الجهود الدولية المبذولة لدعم وتعزيز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة (أصحاب الهمم). وقال ناصر إسماعيل، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، إن مشاركة وزارة تنمية المجتمع في فعاليات معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تأتي انعكاساً لتوجهاتها الهادفة إلى التوعية والتعريف بدور الوزارة، وسعيها للارتقاء بجهود تأهيل أصحاب الهمم، وتمكينهم من العيش المستقر، وإتاحة الفرصة للتعرف على مجموعة كبيرة من المؤسسات الداعمة لهم، والاطلاع على أبرز ما يقدمونه من أجهزة وخدمات تكنولوجية تُعنى بفئة ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).

وأكد أن معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي، يجسد فرصة مثالية للتعاون بين جميع دول العالم للاطلاع على الحلول التقنية والابتكارية الجديدة المقدمة لأصحاب الهمم، وهو انعكاس لبنود اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة الإمارات.