«الاتحاد» تعقد منتدى «الإعلام الوطني في عصر الرقمنة» غداً

طه حسيب (أبوظبي)

تعقد «الاتحاد» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، وضمن فعاليات «الكونغرس العالمي للإعلام»، منتدى «الإعلام الوطني في عصر الرقمنة». وتنطلق فعاليات المنتدى غداً في جناح «شركة أبوظبي للإعلام»، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في قطاع الإعلام ومجالات الرقمنة.

ينطلق المنتدى ضمن فعاليات «الكونغرس العالمي للإعلام» الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في الفترة من 15 حتى 17 نوفمبر والذي تنظمه «مجموعة أدنيك» بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» لاستكشاف وصياغة مستقبل قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية. ويسلط المنتدى الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام الوطني والتي فرضتها وتيرة التطور المتسارعة في التقنيات الرقمية، وأصبحت التقنية رافداً لا غنى عنه في توصيل الرسالة الإعلامية وصناعة المحتوى وتوسيع القاعدة الجماهيرية. ويسعى المنتدى لقراءة المستجدات التقنية على الساحة الإعلامية ومدى تأثيرها على أدوات تقديم الخدمة الإخبارية، وكيف أنها تشكل فرصة لمسارات جديدة في العمل الإعلامي.

ويركز المنتدى على أدوار الإعلام الوطني وأدواته الجديدة في ظل الطفرة التقنية المتسارعة، ويخصص محوراً عن «وسائل الإعلام رافد أساسي للأمن والتنمية»، ويشارك الإعلامي الكويتي محمد الملا بورقة عن «الأمن الإعلامي .. ثنائية ثقة الجمهور والمعلومة الدقيقة».

ويشارك عبدالرحيم النعيمي، مدير شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة، بورقة يسلط خلالها الضوء على «الإعلام الوطني وتأمين المجتمع في مواجهة التحديات». ويقدم حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، ورقة عن «الإعلام الوطني أدوار راسخة بأدوات جديدة». وتتضمن سجالات المنتدى ورقة بعنوان «كيف تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي تعزيز الرسالة الإعلامية»، وتقدمها الدكتورة ابتسام المزروعي مدير وحدة الذكاء الاصطناعي بمعهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي.

ويشارك الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي في إدارة فعاليات المنتدى.

وتتضمن المداخلات ورقة للمهندس عدنان كشواني المدير التنفيذي لمركز الامتياز للحوسبة السحابية في مجموعة «&e» من «اتصالات» يناقش خلالها «الميتافيرس والإعلام وبناء الوعي رقمياً».

ويسهم عبدالله ناصر العتيبي، الباحث السعودي في الإعلام السياسي، ورقة عن «الإعلام الوطني وتأهيل المجتمعات للمستقبل».

وتخصص فعاليات المنتدى محوراً بعنوان «الإعلام التقليدي وتحديات الطفرة التقنية»، ويقدم خلالها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ورقة بعنوان «تطوير أدوات الإعلام الوطني لحماية المجتمع من حملات التشويه».

وتشارك نسرين فاخر، رئيس تحرير مجلة «ماجد»، بورقة عن «الإعلام وبناء الوعي المبكر لدى الناشئة»، ويطرح الكاتب والباحث السعودي عبدالله بن بجاد العتيبي ورقة عن «وسائل التواصل الاجتماعي ليست بديلاً عن الإعلام الوطني المسؤول».