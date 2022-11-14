رؤساء وكالات أنباء عربية: الكونغرس العالمي للإعلام يجسد المكانة الرائدة للإمارات

أبوظبي (وام)

أكد رؤساء وكالات أنباء خليجية وعربية، أن الكونغرس العالمي للإعلام ينعقد في ظل متغيرات متسارعة يشهدها القطاع بالتزامن مع تطور هائل في تقنياته ومجالاته ووسائله بمشاركة قادة وصناع الإعلام من مختلف دول العالم، لبلورة رؤية استشرافية لمستقبل صناعة الإعلام في المنطقة والعالم.

وقال الدكتور فهد بن حسن آل عقران، رئيس وكالة الأنباء السعودية، رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية: «نهنئ الأشقاء في دولة الإمارات على تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام، هذا الحدث العالمي الذي نتطلع من خلاله إلى تبادل الأفكار والآراء والحلول المبتكرة التي من المأمول أن ترسم ملامح مستقبل قطاع صناعة الإعلام».

وأضاف: «إن هذا التجمع العالمي يكتسي أهمية كبرى في ظل المتغيرات المتلاحقة في القطاع الإعلامي والتطور في مجالاته ووسائله وتقنياته، ويعد فرصة مواتية لفتح آفاق رحبة للتعاون والتواصل بين قادة وصناع القرار في وسائل الإعلام على اختلاف أدواتها».

وقال إبراهيم بن سيف العزري، مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية: «إن الكونغرس العالمي للإعلام، وهو الحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة، يعكس بجلاء ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من مكانة مكّنتها من استقطاب المشاركة العربية والعالمية الواسعة لمثل هذا الحدث المهم، وتسخير جميع السبل لإنجاحه». وأضاف العزري: «إن ما يمرّ به العالم اليوم، من تسارع كبير في التحول نحو الأنماط الحديثة في بث الرسائل الإعلامية ونشر الأخبار التي تعتمد على السرعة الفائقة عبر ما أنتجته تكنولوجيا الاتصالات من وسائل متطورة صغيرة الحجم وسهلة الاستخدام وبالغة التأثير، يتطلب المواكبة المستمرة لضمان الاستفادة من الجوانب الإيجابية لهذه الثورة التكنولوجية في مجالي الإعلام والاتصال، وهو ما يُعنى به الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي، ويبدو ذلك واضحاً من خلال العنوان الذي تم اختياره للفعالية بعناية وهو صياغة مستقبل قطاع الإعلام».

من جهته، قال فايق الحجازين، مدير عام وكالة أنباء الأردن «بترا»، «إن الكونغرس العالمي للإعلام الذي تستضيفه أبوظبي يعد حدثاً فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، كونه يجمع لأول مرة هذا العدد وهذه النوعية من المتخصصين في صناعه الإعلام، سواء كانت مؤسسات إعلام رسمية، أو مؤسسات قطاع خاص، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين المؤثرين على مستوى العالم العربي والعالم».

وأضاف أن الكونغرس العالمي للإعلام يعد منصة مهمة للصحفيين والأكاديميين وللشباب لتبادل الخبرات والاستفادة من تقنيات الاتصال في عهد الرقمنة، وإطلاق المبادرات، خصوصاً الشبابية.

بدوره، قال عبدالله أحمد حزام العتواني، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة الأنباء اليمنية، إن الكونغرس العالمي للإعلام يأتي في وقت تواجه فيه وسائل الإعلام الوطنية تحديات حقيقية في الدول الأقل نمواً، معرباً عن ثقته في أن الكونغرس سيمثل تحولاً جوهرياً نحو التعاطي الإعلامي المسؤول.

الإعلام مرآة العالم

قال زياد حرفوش، مدير الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: «إن الإعلام مرآة العالم، وكما أن الأعلام تلوح في الأعالي كذلك الإعلام يتصدّر المشاهد فكيف بالكونغرس العالمي للإعلام». وأضاف: «إنه لم يكن غريباً على دولة الإمارات الوثّابة صاحبة الرؤية أن تختصر الحداثة في مؤتمر، وأن تسكب عصارة التقنيات الكونية العملاقة في معرض يضمه»، مشيراً إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام يمثل محطة مهمة في عالم الإعلام الآخذ في التطور لجمعه رواداً وصنّاع قرار ومؤثرين من ست قارات يتحلقون حول العالم أو هو العالم يتكوكب حولهم.. لقد تعملق الإعلام حتى اختزل الكون بلمحة.

