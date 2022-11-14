حميد الظاهري: الكونغرس العالمي للإعلام منصة ملهمة لبلورة رؤية استشرافية لمستقبل القطاع

أبوظبي (وام)

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد لأول مرة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يعد منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم، وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزاً رئيساً للتنمية المستدامة في المجتمعات، ويسلط الضوء على دور الإعلام في الشرق الأوسط، ويدفع بتطور القطاع من خلال الوصول إلى الجماهير العالمية، ودعم تحقيق الرؤى المبتكرة وتأسيس علاقات التعاون. وقال الظاهري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «يتماشى تنظيم هذا الحدث العالمي مع جهود مجموعة أدنيك لدعم مسيرة التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمتها في تحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، ويأتي في إطار سعينا المتواصل لتنويع محفظتنا، سواء في مجال الاستثمارات أو الفعاليات التي ننظمها لاستقطاب السياح والزوار القادمين للأعمال والترفيه بما يحقق عائداً اقتصادياً ومردوداً اجتماعياً إيجابياً لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، ويتوافق تنظيم هذه الفعالية الحيوية مع رؤيتنا لدعم العديد من القطاعات الحيوية الواعدة في الدولة، والتي تشكل منصة لدعم الشركات الوطنية وتعزيز حضورها وقدرتها على التنافس على الصعيد العالمي من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في الصناعات الإعلامية وإبرام الشراكات والاتفاقيات مع أقطاب الصناعة العالميين، إلى جانب مساهمتها في تحقيق رؤيتنا بنقل وتوطين المعرفة المتقدمة واستقطاب الخبرات الدولية في المجالات كافة». وتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوكالة أنباء الإمارات «وام»، الشريك الاستراتيجي الخاص بهذه الفعالية المهمة، ولجميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، على جهودهم وتعاونهم الكبير لإنجاح تنظيم هذا الحدث الحيوي وإخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونوه إلى أن الكونغرس العالمي للإعلام 2022 يركز على محاور وموضوعات وقضايا رئيسة، من بينها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام، وتستضيف أعماله سلسلة من الحوارات، ويشهد إطلاق ابتكارات جديدة وورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية، إلى جانب تخصيص عدد من المناطق لعقد اجتماعات ثنائية بين المشاركين في الحدث الذي سيضم مجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والتواصل الاجتماعي والمؤثرين العالميين. جدير بالذكر، أن الكونغرس العالمي للإعلام يتضمن مؤتمراً ومعرضاً متخصصين في القطاع الإعلامي، ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 200 رئيس تنفيذي، إلى جانب أكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يمثلون 6 قارات في العالم، ويتضمن أكثر من 30 جلسة حوارية وأكثر من 40 ورشة عمل، يشارك فيها أكثر من 162 متحدثاً عالمياً بارزاً.