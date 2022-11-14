الكونغرس العالمي للإعلام يناقش «دور وسائل الإعلام في بناء مجتمعات متسامحة»

أبوظبي (وام)

تستضيف الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في الفترة ما بين 15 و17 نوفمبر الجاري، جلسة خاصة حول «دور وسائل الإعلام في بناء مجتمعات متسامحة»، وذلك ضمن فعاليات الحدث الدولي. تأتي هذه الجلسة بوصفها جزءاً من حملة إعلامية شاملة تعتزم وكالة أنباء الإمارات «وام» إطلاقها لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر رسائل التسامح والانسجام والتعايش بين البشر والحد من جميع أشكال العنف والكراهية.

تواكب الجلسة الاحتفال بـ «اليوم العالمي للتسامح» الذي يصادف 16 نوفمبر، وتبدأ بكلمة افتتاحية يلقيها معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، إن الكونغرس سيسلط الضوء على دور وسائل الإعلام في بناء مجتمعات متسامحة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي التي تشكل جوهر مسيرة الإمارات الحضارية والإنسانية. وأضاف الريسي: «نواصل العمل مع شركائنا الإعلاميين الدوليين لتسليط الضوء على مختلف ممارسات التسامح والتعايش المتأصلة في النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، إضافة إلى نشر وبث القصص والأخبار التي تؤكد مظاهر التسامح في دولهم، بما يعزز دور الإعلام المحوري في تعزيز ثقافة التسامح والانسجام في المجتمع وحمايته من مختلف التأثيرات السلبية». من جانبه، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي بشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «تواصل وكالة أنباء الإمارات (وام) جهودها في تعزيز التعاون مع نظرائها حول العالم لتوقيع مذكرات تفاهم تحت شعار (ميثاق وكالات الأنباء للتسامح)، بهدف التوافق على صيغة للتعاون على نشر رسالة التسامح».