«ملفي» تدرج الصور الشعاعية في سجلات المرضى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ملفي»، إحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، إطلاق حل جديد لتبادل الصور، مما يتيح للأطباء المعتمدين الوصول الآمن إلى الصور الشعاعية والتشخيصية كجزء من سجلات المرضى في «ملفي». ومع إتمام تطبيق هذا الحل عبر منهجية مرحلية، ستتوافر أكثر من مليوني صورة شعاعية سنوياً من أكثر من 60 موقعاً مختلفاً للرعاية الصحية في جميع أنحاء أبوظبي من توفير الصور، كصور الأشعة السينية والصور الطبقية المقطعية وصور الرنين المغناطيسي وصور الموجات فوق الصوتية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً، حيث سيضمن توافر صور الأشعة في «ملفي» تزويد الأطباء بنظرة شاملة لسجلات المرضى، وتمكينهم من مراجعة ومقارنة الصور التي أجروها في مختلف زياراتهم للمراكز الطبية على اختلاف تواريخها. وتعد مشاركة الصور بين الأطباء عنصراً أساسياً في سير العمل السريري، الأمر الذي يسهم في تعزيز البنية التحتية المتطورة والمرنة التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي. ويشكل الوقت والجهد المبذول في استرداد الصور الشعاعية والتشخيصية من الأنظمة المختلفة عبئاً كبيراً على المرضى والأطباء، وقد أظهر استطلاع حديث لمستخدمي «ملفي» أن 90% من الأطباء اتفقوا على الأهمية البالغة لحصولهم على الأرشيف الكامل للصور الشعاعية.

وقد شرع كل من مستشفى ريم، بالإضافة إلى تسعة من مستشفيات مجموعة «إن إم سي»، في مشاركة الصور الشعاعية. وستكون الصور الآن متاحة بسلاسة لجميع الأطباء المصرح لهم باستخدام المنصة، بالإضافة إلى التقارير التحريرية حول هذه الصور الشعاعية، والمتوفرة مسبقاً على المنصة.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تستمر دائرة الصحة - أبوظبي، في ظل القيادة الرشيدة، ببذل الجهود الرامية إلى ضمان سلاسة العمليات، وتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، حيث نعتز بأن نشهد إدراج منصة «ملفي» لميزة تبادل الصور، ضمن بوابتها، انطلاقاً من دورها المهم في إرساء نموذج رائد لمنظومة الرعاية الصحية الرقمية في الإمارة. ويسهم توفير مثل هذه المزايا من خلال منصة واحدة في تمكين المستخدمين والجهات المعنية وتزويدهم بالبيانات اللازمة للمضي في تقديم خدمات رعاية وفق أعلى المعايير العالمية للمرضى في الإمارة، الأمر الذي يرفد جهودنا لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية».

وبدوره، قال روبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «ملفي»: «إن ضمان تبادل الصور الشعاعية هو أحدث ركيزة لعملية التحول في «ملفي»، وجزء من جهودنا المتواصلة لتوسيع نطاقها ورفع قيمتها في التشخيص السريري بإتاحة نظرة شاملة على سجلات المرضى.

ومن جانبه، قال مارك آدامز الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «أن أم سي للرعاية الصحية»: «إن مجموعة (أن أم سي للرعاية الصحية) هي من أول المجموعات الطبية التي تم ربطها مع منصّة (ملفي) قبل ثلاث سنوات، وقد لمس الأطباء في أكثر من عشرين منشأة طبية تابعة لمجموعتنا في أبوظبي مدى أهمية هذه المنصّة».

وقال نوشاد محمد، رئيس تكنولوجيا المعلومات في مستشفى ريم: «باعتبارنا مستشفى متعدد التخصصات في إعادة التأهيل، فإننا نكرس جهودنا لتنفيذ الممارسات الطبية الأكثر تطوراً المدعومة بالتقنيات المتقدمة والحديثة ومنها حل تبادل الصور. ومن خلال التزامنا بذلك، فإننا نحقق الأجندة الحكومية المتمثلة في اكتساب ثقة المرضى وولائهم، بالإضافة إلى تحقيقنا لأفضل النتائج للمرضى».