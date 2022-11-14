«الصحة» تشجّع الشركات الدوائية العالمية على نقل الإنتاج إلى الإمارات

دبي (الاتحاد)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرصها على تشجيع شركات الأدوية العالمية لنقل بعض خطوط إنتاجها إلى داخل دولة الإمارات، لما توفره الدولة من بنية تحتية وأنظمة حديثة تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي، وتحفيز الشركات العالمية لتعزيز مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة في الإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في حفل توقيع اتفاقية بين «جلوبال فارما»، الشركة التابعة والمملوكة لدبي للاستثمار، وشركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية، في دبي، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وجيزام أكالين نائب الرئيس والمدير العام لشركة «جلاكسو سميث كلاين» في منطقة الخليج، ومحمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي مدير مجلس إدارة شركة «جلوبال فارما»، وباسم البراهمة مدير عام شركة «جلوبال فارما»

وأكد الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي على جهود الوزارة لإرساء استراتيجية تدعم كفاءة المنظومة الدوائية في الدولة من خلال توسيع الشراكات مع المصانع والشركات العالمية لتعزيز قاعدة التصنيع الدوائي وتشجيع المزيد من الشركات لنقل عملياتها التصنيعية إلى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة بين «جلاكسو سميث كلاين» و«جلوبال فارما» تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة القطاع الدوائي في دولة الإمارات وتلبية احتياجات جميع المرضى، وثمّن سعادته بجهود الشركتين ومساهمتهما في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بدوره، قال باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة: يسرّنا دعم الشراكة بين «جلاكسو سميث كلاين» و«جلوبال فارما»، والتي تشكل دليلاً ملموساً على استثمار «جلاكسو سميث كلاين» طويل الأجل في الإمارات، كما تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات في مجالات متنوعة ومنها الصناعات الدوائية وانعكاسها إيجاباً على المرضى، فضلاً عن ضمان سلسلة إمدادات مرنة للأدوية.