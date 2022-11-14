أبوظبي تستضيف مؤتمر الإمارات العالمي لجراحة العظام

أبوظبي (وام)

تنظم شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية مؤتمر الإمارات العالمي العاشر لجراحة العظام، الذي سيُقام في 25 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. يشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 600 طبيب من مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى عدد كبير من الممرضين، و17 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية التي تعنى بأمراض العظام.

وقال الدكتور علي السويدي رئيس شعبة أمراض العظام رئيس المؤتمر: إن المؤتمر هذا العام يعد من أهم وأكبر مؤتمرات العظام في المنطقة، كونه سيناقش التطورات في جراحة العظام وجراحة الطرف العلوي والعمود الفقري وجراحة الحوض والأطراف السفلية وجراحة عظام الأطفال وتقويم مفاصل الركبة وعلاج الألم في جراحة العظام الكوع واليد والعصب والغضروف المفصلي ودور علم الأحياء في جراحة العظام. وأضاف أن المؤتمر سيخصص جلسة علمية كاملة للبحث عن استخدام الخلايا الجذعية في ترميم مفاصل الركبة والغضاريف، خاصة أن هناك تجارب كثيرة أجريت في مختلف دول العالم للاستفادة من الخبراء العالميين حول الحالات التي يمكن علاجها بالخلايا الجذعية، لافتاً إلى أن شعبة العظام في جمعية الإمارات الطبية تؤيد استخدام الخلايا الجذعية في الخشونة المبكرة والمتوسطة.

وأشار الدكتور علي السويدي إلى أن المؤتمر سيستضيف 53 محاضراً إقليمياً ودولياً من 14 دولة بمن فيهم متحدثين من أوروبا وأمريكا والهند ودول الشرق الأوسط، وستكون هناك برامج علمية مكون من 80 محاضرة علمية لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى عقد 12 جلسة علمية تناقش 47 بحثاً علمياً و4 ندوات للقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر سيعرض أحدث الروبوتات والمناظير في العمليات الجراحية.