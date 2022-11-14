تكثيف الاستعدادات لاستقبال رواد المناطق البرية

الشارقة (الاتحاد)

أكد العقيد أحمد جاسم الزعابي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، استعدادها لموسم الشتاء في المنطقة الوسطى بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً أن حماية المجتمع وسلامته تأتي في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى إن جميع الجهات ذات الاختصاص، قد وضعت خططها مسبقاً بالتعاون مع الشركاء الداخليين والشركاء الاستراتيجيين لضمان توفير شتاء آمن لجميع المواطنين والمقيمين والزوار من مرتادي المناطق البرية، علاوة على التنسيق مع البلديات وهيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية.

ولفت مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة، خلال برنامج «أمان يا بلادي»، أن شرطة الشارقة حريصة على توجيه أفراد المجتمع إلى أخذ الاحتياطات والتقيد بالنظم والقوانين لضمان سلامتهم، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الأجواء العائلية من سلوكيات خطيرة. وتحدث الرائد محمد عتيق الكتبي، رئيس قسم المرور والدوريات بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن وضع كافة الخطط المرورية تزامناً مع قرب موسم ارتياد المناطق البرية بالمنطقة الوسطى خلال فصل الشتاء، بالتعاون مع شركاء القيادة الاستراتيجيين، مشيراً إلى الجهود المرورية المكثفة التي وضعها فريق العمل مسبقاً، والتي تأتي انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وجعل الطرق أكثر أمناً، وضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث.

واستعرض خليفة سالم دلموج الكتبي، من بلدية مدينة الذيد، الجهود التي تبذلها البلدية في المناطق الوسطى خلال موسم الشتاء، للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مؤكداً على أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به بلدية مدينة الذيد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين به في مجال نشر الوعي المجتمعي، متضمنة وضع اللوائح والإرشادات الخاصة بارتياد المناطق البرية.

من جانبه، أكد المقدم هاني راشد الدهماني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بهيئة الشارقة ‏للدفاع المدني بالشارقة، على ضرورة مراعاة إجراءات السلامة أثناء فترة التخييم، والتي تضمن سلامتهم وسلامة مرتادي المنطقة.