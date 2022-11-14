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الفجيرة تستعد لاسـتضافة مؤتمر «بيئة المدن» العالمي

الفجيرة تستعد لاسـتضافة مؤتمر «بيئة المدن» العالمي
15 نوفمبر 2022 02:45

الفجيرة (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي «بيئة المدن» مواصلة تحضيراتها لاستضافة فعاليات النسخة الحادية عشر من الحدث المرتقب، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال الفترة من 22-24 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك خلال استعراض رؤساء اللجان لكافة الأعمال المنجزة التي بذلت والتحضيرات التي تمت لإبراز الحدث بالصورة المشرّفة التي تتناسب والسمعة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث العالمية، بحضور المهندس علي قاسم نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وعبدالله الحنطوبي عضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر والأعضاء المشاركين. 
وأشارت اللجنة العليا بأن النسخة الحادية عشر للمؤتمر ستشهد مشاركة محلية ودولية وعالمية واسعة لأكثر من 700 مشارك من روّاد قطاع المدن الذكية المستدامة والعمل البلدي والخبراء والمختصين، إضافة إلى وفود أكثر من 21 دولة ومنظمات ومؤسسات دولية وشركات عالمية يناقشون أكثر من 15 موضوعاً محورياً ضمن أكثر من 7 جلسات حوارية وورش عمل متخصّصة بمشاركة 30 متحدثاً يمثلون أكثر من 25 دولة حول العالم. 
كما أوضحت اللجنة أن الحدث الأول من نوعه في الإمارة يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويركز على مواضيع عدّة من أبرزها التشريعات العالمية للمدن الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية الهامة كالطاقة المتجدّدة والنقل المستدام، إلى جانب التركيز على دور الشباب والابتكار في مواجهة تحديات الاستدامة ودور المرأة في الاستدامة، والمحافظة على التنوع البيولوجي، ليوفر بذلك للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والمحلية للمدن الذكية.

الفجيرة
حمد بن محمد الشرقي
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