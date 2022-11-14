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بلدية أبوظبي تنظم ورشتين توعويتين عن السكري

مشاركون خلال الورشة (من المصدر)
15 نوفمبر 2022 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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 تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ورشتين توعويتين، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بسبل الوقاية من الإصابة بداء السكري، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.
فمن خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، نظمت البلدية ورشة توعوية افتراضية، بالتعاون مع مركز ويل هيلث الطبي، حيث تناولت الورشة العديد من المحاور التوعوية حول مدى تأثير داء السكري على صحة أفراد المجتمع وطبيعة حياتهم، وكيفية التعامل والوقاية من الإصابة بهذا الداء، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بإجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان على صحتهم والتعامل مع التشخيص المبكر بكل اهتمام.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
السكري
اليوم العالمي للسكري
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