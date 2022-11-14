«قمة التنقل» تستكشف أساليب وتقنيات تعليم قيادة السيارات الجديدة والمبتكرة

هالة الخياط (أبوظبي)

حظي المشاركون المحليون والدوليون في قمة التنقل وتعليم القيادة 2022 بفرصة التعرف على عملية الفحص الذكي وجهاز المحاكاة الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واختبار كيفية تطبيق التحول الرقمي في القطاع، من خلال التحاقهم بفعاليات القمة التي انطلقت أمس في أبوظبي وتختتم أعمالها غداً.

وشهدت القمة، التي تنظمها شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، في إطار شراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والجمعية الأوروبية لمدارس تعليم قيادة السيارات، جلسات حوارية وورش عمل ركزت على المواضيع المتعلقة بتعليم قيادة السيارات والتدريب والتوعية بقواعد السلامة، إلى جانب التطرق إلى مستقبل قطاع التنقل، وكيفية تحقيق الاستراتيجية الصفرية في الحوادث والوفيات.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات: إن «قمة التنقل وتعليم القيادة تسعى إلى الارتقاء بمستقبل قطاع التنقل وتعزيز جوانب الاستدامة والابتكار التكنولوجي، مع استقطاب الأطراف المعنية بالقطاع من أنحاء العالم، لمناقشة أبرز المسائل المتعلقة بالتنقل وتعليم القيادة».

وأشار إلى أن القمة تعد منصةً عالمية لتبادل المعارف والخبرات واستكشاف أحدث مبادرات القطاع، مع التركيز على مستقبل التنقل وتعزيز جوانب الاستدامة والتوعية المرورية.

ولفت الشميلي إلى أن القمة ستتناول مجموعة من المواضيع المعنية بتحقيق القيادة الآمنة، وتشمل طرق تعليم قيادة السيارات الجديدة والمبتكرة، والقيادة المبكرة، والتحول الرقمي وأنظمة تعليم قيادة السيارات، وسلوك السائقين على الطرقات، وحملات توعية السائقين، والبرامج التدريبية في عالم الميتافيرس الافتراضي، والتحول لاستخدام منصات التعليم الإلكتروني، وعلم نفس السائقين.

وأشار العقيد خالد الزعابي، مدير إدارة ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي، إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تؤمن بمواكبة التطورات ومتابعة المستجدات واستشراف المستقبل لتعزيز العمل التطويري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز السلامة المرورية. وبين أن مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي في القمة تأتي لمواكبة التطلعات المستقبلية علي الصعيدين المحلي والعالمي في مجال التنقل والقيادة الآمنة، ورفع السلامة المرورية وصولاً إلى صفر وفيات تحقيقاً لاستراتيجية الرؤية الصفرية، من خلال تطوير المناهج الخاصة بقيادة المركبات، وفق أفضل الخبرات العالمية، واستخدام الأنظمة الذكية لتعزيز السلامة على الطرق وفحص السائقين والرقابة على الفحص.

من جانبه، أشار حمد عبدالله الجسمي، مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات، إلى أن الجامعة من خلال مشاركتها تؤكد أهمية الجانب البحثي في تعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى البرامج البحثية التي يعمل عليها المركز وبما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة والتي تسعى لتحقيق التنقل الآمن.

فعاليات القمة

تعتمد قمة التنقل وتعليم القيادة على 4 أجندات رئيسية، تركز الأولى على تعليم وتدريب السائقين حول أهمية التعليم المبكر للقيادة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحد من مخاطر القيادة الفعلية. كما تناقش القمة إمكانية الاستفادة من منصات التعلم عن بعد ووسائل التعليم المتقدمة في توفير فرص التدريب والفحص للسائقين، مع التركيز على إدخال برامج التعليم والتوعية المرورية في مناهج المدارس والجامعات باعتبارها أولويةً قصوى. وتركز الأجندة الثانية للقمة على التوعية بكيفية ضمان السلامة أثناء التنقل، من خلال مناقشة نظام الرؤية لدى السائقين والرؤية الصفرية للحوادث، وخطة الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق ووضع علامات التوعية المرورية اللازمة للسائقين.

وتتمحور الأجندة الثالثة حول مستقبل التنقل وتسلط الضوء على مواضيع القيادة الذاتية وتعزيز جوانب الاستدامة من خلال استخدام السيارات منخفضة الكربون والتي تعمل بالهيدروجين، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجيتها لدعم الاستدامة.