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مجلس قيادات الشرطة يستعرض نتائج الفريق التنفيذي لمتابعة الأجندة الوطنية

مشاركون في الاجتماع (وام)
15 نوفمبر 2022 02:45

أبوظبي (وام)

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 ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الثامن للمجلس للعام الجاري والذي عقد عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
ناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات الخاصة، واستعرض نتائج الفريق التنفيذي لمتابعة الأجندة الوطنية، ومعدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ المسجلة في إمارات الدولة كافة، وعدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وعدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان، وشمل العرض مقارنة النتائج المحققة بالمستهدف في الفترة نفسها بين عامي 2021-2022م. وتطرق المجلس إلى مؤشر البلاغات المقلقة على مستوى قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، وتوزيعها حسب نوع الجرائم المرتكبة وجنسيات مرتكبيها ونسبتها لكل 100 ألف نسمة من السكان، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واتخذ المجلس التوصيات الخاصة بشأنها.

ضاحي خلفان تميم
دبي
مجلس قيادات الشرطة
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