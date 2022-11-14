400 باحث ميداني لـ«التعداد العام برأس الخيمة»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

انطلقت في رأس الخيمة منذ أسبوعين المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام برأس الخيمة 2023 والتي تستمر كمرحلة أولية حتى نهاية نوفمبر الجاري، والذي تتبنى من خلاله الإمارة استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة تقوم على ركائز قوية من أهمها توفير البيانات الدقيقة التي تتيح وضع خطط مستقبلية استناداً إلى أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة.

وتم خلال الأسبوعين الماضيين توزيع حوالي 400 باحث ميداني على مختلف مناطق الإمارة، وبالتحديد على سبعة قطاعات ومناطق إشرافية حيث يتم إجراء التعداد العام خلالها على مرحلتين لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها، لإنجاز المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، حيث تم تدريب تلك الكوادر والفرق من مختلف الجنسيات لتواصل وتم تدريبهم وإحاطتهم بالمعلومات الضرورية وفق أرقى المعايير العالمية، ضمن بروتوكول صارم لحماية خصوصية الجميع.

وأشار الدكتور عبدالرحمن النقبي، رئيس اللجنة العليا لتعداد رأس الخيمة 2023، إلى أنه تم تزويد الباحثين بأحدث صور الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة، إلى جانب الخرائط الخاصة بالمناطق الجغرافية والإدارية في الإمارة والتي عمل على تجهيزها مركز رأس الخيمة للإحصاء، منوها إلى أن الباحثين يحملون أجهزة لوحية متطورة تحمل شعار المركز بشكل واضح وذلك لتسهيل عملية نقل ومزامنة البيانات التي يقومون بجمعها، مؤكدا أن الفرق تعمل على مدار الأسبوع وعلى فترتين صباحية ومسائية، حيث تستمر المرحلة الأولى طوال شهر نوفمبر 2022 إلى نهايته، والتي تتضمن زيارات ميدانية لمختلف المناطق، بهدف إعداد قوائم بجميع المباني، والمساكن، والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة، والتي يتم خلالها إجراء مقابلات مع أولياء الأسر وأصحاب الأعمال، وذلك باستخدام قائمة محددة من الأسئلة.

المرحلة الثانية

وبين النقبي أن المرحلة الثانية، هي مرحلة (التعداد) وهي المرحلة التي سيتم فيها جمع البيانات التفصيلية وذلك في الأول من فبراير حتى يونيو القادم حيث يعود فيها الباحثون الميدانيون للمواقع السكنية المدرجة التي تم تحديدها وتعدادها في المرحلة الأولى، للحصول على المزيد من المعلومات مثل التركيبة السكانية، والحالة الاجتماعية، وتكوين الأسرة، بما في ذلك العمر عند الزواج، والمهنة، ومكان العمل، ومجال النشاط الاقتصادي، والمؤهلات التعليمية، وممتلكات الأسرة والذي يهدف إلى تنفيذ هذا المشروع الحيوي بدقة مع إتاحة نتائجه في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً، وتم اعتماد واختبار منظومة حديثة لجمع البيانات ذات الصلة.

وأوضح النقبي أن مركز رأس الخيمة للإحصاء أنشأ غرفة عمليات متطورة، ومراكز للدعم الميداني، إلى جانب مركز اتصال خاص بهذا الشأن، منوها إلى أنه وبعد استكمال عملية جمع بيانات التعداد السكاني، سيقوم مركز رأس الخيمة للإحصاء، بمشاركة النتائج عبر القنوات الرسمية مع الهيئات الحكومية، كما أن نتائج التعداد العام ستتاح للجمهور ويشمل شركات القطاع الخاص التي تخطط للاستثمار في إمارة رأس الخيمة.